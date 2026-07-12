«Так было угодно Господу»: Лепс раскрыл самую большую ошибку в своей жизни

12 июля 2026, 11:30

Григорий Лепс назвал развод с Анной Шаплыковой самой большой ошибкой в жизни

Григорий Лепс (Фото: Telegram @gvleps_official)

Народный артист России Григорий Лепс в интервью Эмину Агаларову назвал развод с бизнесвумен Анной Шаплыковой самой большой ошибкой в жизни. По словам певца, ему следовало приложить все усилия, чтобы сохранить семью и брак любой ценой.





Причиной распада отношений, как отметил артист, стали разные обстоятельства, в том числе его собственное «безобразное поведение», и сейчас он раскаивается. Лепс сообщил, что восстановить романтические отношения с бывшей женой уже невозможно.



«Случилось то, что случилось. Так было угодно Господу, поскольку я человек верующий. На всё человеку даются какие-то испытания. Их надо пройти, если есть силы. Иногда их просто нет. И тем не менее они должны находиться. Находишь их либо в храме, либо в разговоре с батюшкой, со своим духовником. С тобой в разговоре мы ищем какие-то камни соприкосновения», — рассказал певец.