«Так было угодно Господу»: Лепс раскрыл самую большую ошибку в своей жизни
Григорий Лепс назвал развод с Анной Шаплыковой самой большой ошибкой в жизни
Народный артист России Григорий Лепс в интервью Эмину Агаларову назвал развод с бизнесвумен Анной Шаплыковой самой большой ошибкой в жизни. По словам певца, ему следовало приложить все усилия, чтобы сохранить семью и брак любой ценой.
Причиной распада отношений, как отметил артист, стали разные обстоятельства, в том числе его собственное «безобразное поведение», и сейчас он раскаивается. Лепс сообщил, что восстановить романтические отношения с бывшей женой уже невозможно.
«Случилось то, что случилось. Так было угодно Господу, поскольку я человек верующий. На всё человеку даются какие-то испытания. Их надо пройти, если есть силы. Иногда их просто нет. И тем не менее они должны находиться. Находишь их либо в храме, либо в разговоре с батюшкой, со своим духовником. С тобой в разговоре мы ищем какие-то камни соприкосновения», — рассказал певец.При этом артист поддерживает дружбу с Шаплыковой и называет её очень мудрой женщиной. По его словам, прекрасные отношения между ними — во многом её заслуга.