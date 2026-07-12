«Мы очень расстроены»: Анна Семенович проспала свой концерт в аэропорту

12 июля 2026, 12:20

Анна Семенович застряла в аэропорту Иркутска из-за плохой погоды

Анна Семенович (Фото: Telegram @annsemenovich)

Из-за неблагоприятных погодных условий Анна Семенович не смогла вылететь из Иркутска и пропустила концерт в Северобайкальске. Об этом стало известно из личного блога певицы.





Артистка рассказала, что в аэропорту она провела девять часов, после чего отменила запланированное выступление. По графику Анна должна была вылететь в Нижнеангарск 26 июля в 18:00 по местному времени рейсом «ИрАэро».



Оттуда певица планировала добраться до Северобайкальска, где её ждали на праздновании Дня БАМовца. Однако самолёт не взлетел из-за плотного тумана — видимость на взлётной полосе оказалась слишком низкой.

«Мы очень расстроены. Уже почти сутки находимся в дороге, очень устали, но я так хотела сегодня быть рядом с вами, спеть для вас и подарить вам хорошее настроение! К сожалению, в этот раз судьба распорядилась иначе», — сообщила Семенович.