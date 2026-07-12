«Мы очень расстроены»: Анна Семенович проспала свой концерт в аэропорту
Анна Семенович застряла в аэропорту Иркутска из-за плохой погоды
Из-за неблагоприятных погодных условий Анна Семенович не смогла вылететь из Иркутска и пропустила концерт в Северобайкальске. Об этом стало известно из личного блога певицы.
Артистка рассказала, что в аэропорту она провела девять часов, после чего отменила запланированное выступление. По графику Анна должна была вылететь в Нижнеангарск 26 июля в 18:00 по местному времени рейсом «ИрАэро».
Оттуда певица планировала добраться до Северобайкальска, где её ждали на праздновании Дня БАМовца. Однако самолёт не взлетел из-за плотного тумана — видимость на взлётной полосе оказалась слишком низкой.
«Мы очень расстроены. Уже почти сутки находимся в дороге, очень устали, но я так хотела сегодня быть рядом с вами, спеть для вас и подарить вам хорошее настроение! К сожалению, в этот раз судьба распорядилась иначе», — сообщила Семенович.Анна отметила, что за время ожидания она смогла отдохнуть и даже поспать на диване в вип-зале.