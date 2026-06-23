«Чтобы исцелить наши отношения»: Мадонна намекнула на прошлый конфликт с дочерью

23 июня 2026, 22:23

Мадонна рассказала о примирении с дочерью — отношения восстановила музыка

Мадонна (Фото: Instagram* / @madonna)

Мадонна намекнула, что смогла наладить отношения со своей дочерью Лурдес после периода напряжения между ними. По словам певицы, важную роль в примирении сыграло совместное творчество. Об этом сообщает Interview Magazine.





Артистка рассказала, что дочь сама предложила им вместе написать песню для нового альбома. Этот процесс, по признанию Мадонны, стал для них способом восстановить близкую связь.





«Песня, которую я написала с моей дочерью Лолой. Она предложила мне сочинить её вместе — как способ исцелить наши отношения», — поделилась певица.