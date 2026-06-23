Рудова призналась, что готова тратиться только на вещи, в которые по-настоящему влюбляется
Наталья Рудова показала поклонникам очередное дорогое приобретение. Актриса пополнила свою коллекцию аксессуаров яркой сумкой бренда Hermes, стоимость которой, по подсчетам «Звездача», составляет около 235 тысяч рублей.
При этом сама звезда ранее не раз рассказывала, что подходит к покупкам осознанно и не готова тратить крупные суммы на всё подряд. По словам Рудовой, главными слабостями для неё остаются сумки и обувь, тогда как на одежде она предпочитает экономить.
«Я просто должна влюбиться в вещь. Если мы говорим про дорогую вещь — я влюбляюсь в неё и только тогда покупаю. А если не влюбляюсь, то не трачу деньги просто так», — рассказала актриса.
Рудова также отмечала, что часто выбирает более доступные вещи или продукцию российских брендов. Однако на качественную обувь и аксессуары денег не жалеет.
Судя по новой покупке, яркая сумка Hermes всё-таки смогла покорить сердце актрисы и занять место в её гардеробе.
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