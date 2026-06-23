Рудова призналась, что готова тратиться только на вещи, в которые по-настоящему влюбляется

23 июня 2026, 21:50

Наталья Рудова похвасталась новой сумкой Hermes за сотни тысяч рублей

Наталья Рудова (Фото: Instagram* / @rudovanata)

Наталья Рудова показала поклонникам очередное дорогое приобретение. Актриса пополнила свою коллекцию аксессуаров яркой сумкой бренда Hermes, стоимость которой, по подсчетам «Звездача», составляет около 235 тысяч рублей.