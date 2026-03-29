«Чтобы легче нам было»: T-Killah высказался о грудном вскармливании
После того как в конце января T-Killah (настоящее имя — Александр Тарасов) и его жена Мария узнали о беременности второго ребёнка, рэпер начал активно изучать материалы о воспитании детей и семейной жизни. Об этом он рассказал в соцсетях.
По словам Александра, он даже подсказал супруге, что грудное вскармливание лучше завершить как можно раньше, чтобы муж не заскучал и не устал от рутины.
Тарасов добавил, что жизнь сейчас ускорилась почти в полтора раза, и призвал супругу к активности и гибкости, отметив, что ограничения существуют только в голове. Он подчеркнул, что советы даются в духе поддержки и семейной мудрости, без давления и абьюза.
