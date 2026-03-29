«Я трачу все деньги»: Ольга Серябкина рассказала о подготовке к грандиозному концерту

Ольга Серябкина

Ольга Серябкина готовится к масштабному сольному шоу в апреле, которое обещает зрителям множество сюрпризов. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».



Певица призналась, что уже потратила на подготовку практически все свои средства. Она также рассказала, что если что-то останется после концерта, планирует снять «фильм о фильме».

Серябкина добавила, что один из номеров будет с использованием нунчак, и она сейчас активно тренируется — одновременно учится танцевать с ними и управлять ими. Певица подчеркнула, что это очень тяжело и травмоопасно.

После завершения шоу Ольга намерена взять заслуженный отдых, хотя конкретное место поездки пока не раскрыла.

Софья Метелева

