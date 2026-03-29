Певица Zivert рассекла бровь на йоге и показала фото травмы
Певица Zivert поделилась с подписчиками забавным, но болезненным случаем, который приключился с ней во время занятия йогой. Артистка потеряла равновесие в асане и упала, ударившись бровью об пол.
Несмотря на травму, исполнительница не стала драматизировать ситуацию, а подошла к ней с иронией. Юлия пошутила, что после такого падения её можно «считать посвящённой в йогини».
В этом же посте звезда затронула тему внешности и честности перед аудиторией. Zivert призналась, что больше не ретуширует кожу на своих снимках и не прячет естественные несовершенства — поры, пигментацию и даже седые волосы.
Знаменитость подчеркнула, что для неё важно показывать реальную себя.
