«Вдовице приготовиться»: Семья Яниса Тиммы получила доступ к его телефонам

13 декабря 2025, 11:34

Семья баскетболиста Яниса Тиммы получила доступ к его мобильным телефонам

Янис Тимма (Фото: Instagram* @janis.timma)

Семья баскетболиста Яниса Тиммы получила доступ к его мобильным телефонам. Об этом сообщила адвокат семьи Маргарита Гаврилова. Её слова приводит «Экспресс газета».





По словам Гавриловой, специалист уже вскрыл устройства. Родные Тиммы надеются, что информация с гаджетов поможет прояснить обстоятельства его смерти.

«Нам вернули телефоны гражданина Яниса Тимма! Будем на следующей неделе изучать содержимое, если таковое имеет место быть! Вдовице приготовиться», — заявила адвокат.