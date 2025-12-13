«Вдовице приготовиться»: Семья Яниса Тиммы получила доступ к его телефонам
Семья баскетболиста Яниса Тиммы получила доступ к его мобильным телефонам. Об этом сообщила адвокат семьи Маргарита Гаврилова. Её слова приводит «Экспресс газета».
По словам Гавриловой, специалист уже вскрыл устройства. Родные Тиммы надеются, что информация с гаджетов поможет прояснить обстоятельства его смерти.
«Нам вернули телефоны гражданина Яниса Тимма! Будем на следующей неделе изучать содержимое, если таковое имеет место быть! Вдовице приготовиться», — заявила адвокат.Ранее семья спортсмена заявляла о намерении добиваться возбуждения уголовного дела против певицы Анны Седоковой. Они считают, что часть финансовых сделок между Тиммой и Седоковой основывалась на недействительных документах.