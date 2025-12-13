Мария Погребняк представила новогоднее преображение в образе Снегурочки
Блогер и многодетная мама Мария Погребняк представила новый образ в стиле Снегурочки. Соответствующие кадры Мария опубликовала в личном блоге.
Для своего нового ролика Погребняк выбрала популярный формат «до и после». В первой части видео она появляется в повседневном строгом костюме серого цвета. Затем образ кардинально меняется: блогер предстаёт в праздничном платье с объёмной драпировкой. Музыкальным сопровождением стал современный кавер на культовую новогоднюю песню «Расскажи, Снегурочка».
Отметим, что бизнес-леди регулярно демонстрирует аудитории новые образы, совмещая эту активность с заботами о большой семье.
