«Чувствовать себя униженной»: Филипп Киркоров раскрыл формулу достатка

Филипп Киркоров рассказал о своём отношении к деньгам и принципе Пугачёвой
Народный артист России Филипп Киркоров в интервью изданию «МК» раскрыл своё отношение к финансам и вспомнил жизненную философию Аллы Пугачёвой на этот счёт.



По словам певца, Примадонна всегда придерживалась принципа, согласно которому денег у человека должно быть ровно столько, «чтобы не чувствовать себя униженной».

«Я категорически согласен с ней в определении того достатка, который должен быть», — заявил артист.
Киркоров сделал акцент на том, что деньги никогда не являлись для него главной мотивацией в творчестве. Он признался, что за всю карьеру ни разу не выступал исключительно ради гонорара.

Хотя его деятельность приносит солидный доход, певец всегда направлял заработанные средства на развитие: он вкладывался в съёмки клипов, создание концертных программ и собственные бизнес-инициативы, рассматривая это как инвестиции в будущее.

