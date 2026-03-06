«Чувствовать себя униженной»: Филипп Киркоров раскрыл формулу достатка

06 марта 2026, 11:57

Филипп Киркоров рассказал о своём отношении к деньгам и принципе Пугачёвой

Филипп Киркоров (Фото: Instagram* @fkirkorov)

Народный артист России Филипп Киркоров в интервью изданию «МК» раскрыл своё отношение к финансам и вспомнил жизненную философию Аллы Пугачёвой на этот счёт.





По словам певца, Примадонна всегда придерживалась принципа, согласно которому денег у человека должно быть ровно столько, «чтобы не чувствовать себя униженной».

«Я категорически согласен с ней в определении того достатка, который должен быть», — заявил артист.