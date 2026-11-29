29 ноября 2026, 20:18

Прохор Шаляпин мечтает о троих детях, но боится судов с их матерью

Прохор Шаляпин (Фото: Instagram* / @shalyapin_official)

Прохор Шаляпин признался, что хотел бы стать отцом троих детей, однако перспектива родительства вызывает у него опасения. Об этом он рассказал в интервью Милане Тюльпановой.





Артист с присущим ему юмором рассуждает о том, что в будущем отношения с матерью детей могут испортиться, а семейные разногласия перерасти в судебные разбирательства.





«Я троих детей бы хотел, чтобы они переругались за наследство. А в итоге [выяснили], что я всё заложил и потратил… Очень хочу. Просто, чтобы не травили и чтобы нервы мне не делали. В принципе, девочек вокруг меня достаточно, кто мог бы родить. Но я боюсь, что они потом могут изменить своё отношение ко мне и начать подавать в суды», — поделился Шаляпин.

«Я бы не хотел, чтобы за счёт меня она жила ладно, но она будет своего любовника содержать, когда мы разведёмся, и будет смеяться надо мной и моего ребёнка против меня [настраивать]. Я всё это моделирую в голове и думаю: нет-нет-нет. Я так боюсь…» — добавил Прохор.