29 ноября 2026, 19:20

Семенович призналась, что два года ходила без зуба из-за страха стоматологов

Анна Семенович (Фото: Instagram* / @ann_semenovich)

Анна Семенович призналась, что на протяжении двух лет жила без одного зуба, поскольку никак не могла решиться на визит к стоматологу. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Певица объяснила, что причина ее страха уходит корнями в детство: однажды врач причинил ей сильную боль, после чего посещение стоматологических кабинетов стало для нее настоящим испытанием.





«Два года я хожу без зуба. А все почему? Да потому что я жуткая трусиха, я безумно боюсь стоматологов. Мы уже сделали полдела, мы даже его туда вкрутили, и было не больно. Но знаете, вот эти детские травмы… Я помню, что в детстве мне очень больно сделал стоматолог, и я с тех пор реально боюсь зубных врачей, меня аж трясет», — поделилась Семенович.