«Меня аж трясет»: Анна Семенович рассказала о детской травме и боязни зубных врачей
Семенович призналась, что два года ходила без зуба из-за страха стоматологов
Анна Семенович призналась, что на протяжении двух лет жила без одного зуба, поскольку никак не могла решиться на визит к стоматологу. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Певица объяснила, что причина ее страха уходит корнями в детство: однажды врач причинил ей сильную боль, после чего посещение стоматологических кабинетов стало для нее настоящим испытанием.
«Два года я хожу без зуба. А все почему? Да потому что я жуткая трусиха, я безумно боюсь стоматологов. Мы уже сделали полдела, мы даже его туда вкрутили, и было не больно. Но знаете, вот эти детские травмы… Я помню, что в детстве мне очень больно сделал стоматолог, и я с тех пор реально боюсь зубных врачей, меня аж трясет», — поделилась Семенович.Несмотря на сильное волнение, артистка все-таки начала лечение и уже прошла один из важных этапов имплантации. По словам Анны, установка импланта оказалась не такой болезненной, как она ожидала.
Теперь певице предстоит следующий этап — непосредственно установка зуба. Похоже, Семенович постепенно преодолевает давний страх и надеется наконец завершить лечение, которое так долго откладывала.