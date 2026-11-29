29 ноября 2026, 19:34

Педро Паскаль со слезами вспомнил смерть матери и рассказал о пережитом горе

Педро Паскаль (Фото: кадр из фильма «Фантастическая четвёрка: Первые шаги»)

51-летний Педро Паскаль откровенно рассказал о тяжелом периоде своей жизни, связанном со смертью матери. В интервью The New York Times актер не смог сдержать эмоций, вспоминая ее уход в 2000 году.





Тогда ему было всего 24 года. Артист также признался, что сам обращался за профессиональной помощью, чтобы справиться с душевными переживаниями.





«У меня нет ничего, кроме сострадания к этому, и я также понимаю это. Я точно знаю, каково это. И то, что я сделал — я попросил о помощи», — признался актер, говоря о тяжелом эмоциональном состоянии, которое переживала его мать перед смертью.

«Без сомнения. Это спасло меня, когда я был молод», — сказал он о роли актерской игры в своей жизни.