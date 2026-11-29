«Это спасло меня»: Педро Паскаль объяснил, почему взял фамилию покойной матери
Педро Паскаль со слезами вспомнил смерть матери и рассказал о пережитом горе
51-летний Педро Паскаль откровенно рассказал о тяжелом периоде своей жизни, связанном со смертью матери. В интервью The New York Times актер не смог сдержать эмоций, вспоминая ее уход в 2000 году.
Тогда ему было всего 24 года. Артист также признался, что сам обращался за профессиональной помощью, чтобы справиться с душевными переживаниями.
«У меня нет ничего, кроме сострадания к этому, и я также понимаю это. Я точно знаю, каково это. И то, что я сделал — я попросил о помощи», — признался актер, говоря о тяжелом эмоциональном состоянии, которое переживала его мать перед смертью.Мать Паскаля, детский психолог Вероника Паскаль Урета, покончила с собой. Ее жизнь, по словам актера, была непростой: в молодости ей пришлось покинуть Чили из-за политической обстановки, а затем растить двоих детей вдали от родины. Позже она вернулась в Чили, тогда как Педро пытался построить актерскую карьеру в США и переживал за нее. Он искал работу, чтобы заработать на переезд матери к себе.
Семья Паскаля и раньше сталкивалась с вынужденной разлукой: из-за политических волнений в Чили родители актера были вынуждены скрываться, а дети около полугода жили у родственников. Педро рассказал, что до сих пор обсуждает с врачами последствия того периода, в том числе проблемы со сном.
После смерти матери актер решил взять ее фамилию. В тот момент он остро нуждался в работе, а перемены в профессиональной жизни помогли ему пережить утрату. Паскаль подчеркнул, насколько важной для него стала возможность продолжать заниматься актерским мастерством.
«Без сомнения. Это спасло меня, когда я был молод», — сказал он о роли актерской игры в своей жизни.