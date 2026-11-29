«Личный выбор»: Алёна Водонаева поспорила с Анастасией Решетовой о сексуальности беременных
Водонаева ответила на призыв Решетовой быть сексуальной во время беременности
Алёна Водонаева высказалась в соцсетях о дискуссии вокруг сексуализации беременности, которую ранее инициировала Анастасия Решетова. Модель призвала женщин не отказываться от сексуальности во время ожидания ребенка и обратила внимание на стереотип, согласно которому беременность якобы несовместима с привлекательностью и чувственностью.
Водонаева не согласилась с тем, что снижение активности и недостаток энергии в этот период — исключительно общественные установки. По ее мнению, самочувствие беременных зависит от индивидуальных особенностей организма, а не от личных пожеланий женщины.
«Да это не стереотип, Анастасия, а индивидуальные особенности организма женщины. Все по-разному чувствуют себя в беременность, и это не зависит от личных пожеланий», — отметила телеведущая.Она добавила, что сама столкнулась с серьезным недомоганием во время ожидания ребенка.
«Я, например, первые четыре месяца ежедневно находилась в состоянии жуткого токсикоза и в этот же триместр месяц лежала на сохранении с круглосуточной капельницей магнезии. Активная и привычная для меня жизнь началась только на 5-м месяце», — написала Алёна.Она также напомнила, что некоторым женщинам приходится проводить практически всю беременность в постели. Отдельно Водонаева усомнилась в том, что сексуальность обязательно присуща каждой женщине, даже если она не беременна. При этом телеведущая подчеркнула, что отношение к собственным образам и проявлению привлекательности остается личным делом каждой.
«Про сексуальность в положении я бы тоже поспорила, но здесь действительно личный выбор каждой», — отметила Алёна.