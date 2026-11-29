29 ноября 2026, 20:00

Водонаева ответила на призыв Решетовой быть сексуальной во время беременности

Алёна Водонаева (Фото: Instagram* / @alenavodonaeva)

Алёна Водонаева высказалась в соцсетях о дискуссии вокруг сексуализации беременности, которую ранее инициировала Анастасия Решетова. Модель призвала женщин не отказываться от сексуальности во время ожидания ребенка и обратила внимание на стереотип, согласно которому беременность якобы несовместима с привлекательностью и чувственностью.





Водонаева не согласилась с тем, что снижение активности и недостаток энергии в этот период — исключительно общественные установки. По ее мнению, самочувствие беременных зависит от индивидуальных особенностей организма, а не от личных пожеланий женщины.





«Да это не стереотип, Анастасия, а индивидуальные особенности организма женщины. Все по-разному чувствуют себя в беременность, и это не зависит от личных пожеланий», — отметила телеведущая.

«Я, например, первые четыре месяца ежедневно находилась в состоянии жуткого токсикоза и в этот же триместр месяц лежала на сохранении с круглосуточной капельницей магнезии. Активная и привычная для меня жизнь началась только на 5-м месяце», — написала Алёна.

«Про сексуальность в положении я бы тоже поспорила, но здесь действительно личный выбор каждой», — отметила Алёна.