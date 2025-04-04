«Чтобы посмотрели мозги»: бывшая жена Паши Техника о его дальнейшем лечении

Паша Техник (Фото: Instagram*/techniquepashalive)
Пережившему клиническую смерть рэперу Паше Технику (Павел Ивлев) сделают энцефалограмму, заявила его бывшая жена Ева Карицкая. Ее слова приводят Telegram-каналы.
«Сегодня наконец-то мы добились того, чтобы Паше завтра сделали энцефалограмму, чтобы посмотрели его мозги, рабочие они или нет, а так в принципе показатели его улучшились, потому что подключили питание», — сказала женщина.По словам Карицкой, им рекомендуют «готовиться к худшему». Завтра аппарат покажет, стоит ли везти артиста в Бангкок, добавила Карицкая. В случае смерти Ивлева, медики предлагают его откачивать или же отключить от приборов.
«Но мы топим до последнего», — резюмировала Карицкая.Пашу Техника госпитализировали в Таиланде 27 марта, у мужчины поражены легкие и повреждены почки, диагностированы пневмония, сепсис, полиорганная недостаточность и другие проблемы.
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