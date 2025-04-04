Знаменитый шеф-повар рассказал, как он ведет себя вне камер

Константин Ивлев (Фото: Инстаграм* @ivlevchef)
Знаменитый шеф-повар Константин Ивлев признался, что вне съемок становится «плюшевым медведем». Об этом он рассказал в беседе с «Леди Mail».
По его словам, дома с супругой Валерией он предпочитает комфорт и спокойствие. Известный повар утверждает, что не является подкаблучником.
Он добавил, что любит и уважает свою жену, а также постоянно идет на компромиссы ради нее. Ивлев заключил, что старается уделять время семье, несмотря на плотный рабочий график.
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Он добавил, что любит и уважает свою жену, а также постоянно идет на компромиссы ради нее. Ивлев заключил, что старается уделять время семье, несмотря на плотный рабочий график.
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