«Жизнь дорогая»: Никас Сафронов раскрыл свои среднемесячные расходы

Никас Сафронов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Художник Никас Сафронов в среднем тратит в месяц от трех и более миллионов рублей. Свои расходы он раскрыл в беседе с порталом URA.RU.
Сафронов, по его словам, помогает родственникам, платит коммуналку, временами помогает своим детям, а еще вкладывается в благотворительность, выплачивает сотрудникам зарплату и стипендии талантливым студентам.
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«…Времена непростые и жизнь сегодня дорогая. Ну и для чего много копить? Нужно жить в моменте. Я продолжаю работать и зарабатывать: мои картины пользуются спросом в мире. У меня есть большие планы по проведению европейских выставок», — сказал художник.Сафронов добавил, что давно создал финансовую подушку безопасности, но иногда что-то забирает из нее. Он надеется, что его выставки помогут вернуть русское искусство в Европу. Что касается личных расходов, Сафронов неприхотлив в еде: любит гречку, пельмени и жареную картошку. Самое большое счастье для него — быть кому-то нужным.
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Никита Кротов