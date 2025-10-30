«Вавилонское столпотворение»: Лоза поддержал SHAMAN перед концертом в Белгороде

30 октября 2025, 18:29

Юрий Лоза объяснил высокие цены на концерт SHAMAN в Белгороде

Ярослав Дронов (Фото: Telegram @shaman_channel)

Юрий Лоза прокомментировал цены на билеты SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) в Белгороде. Он считает, что низкие цены могут спровоцировать активность перекупщиков.





В беседе с «Газетой.Ru» Лоза пояснил, что администраторы устанавливают цены на концерт Дронова в 3–9 тысяч рублей, ориентируясь на спрос. Он уверен, что преданные поклонники заплатят эту сумму.



Музыкант отметил, что директор SHAMAN изучает покупательную способность белгородцев, чтобы определить спрос на билеты.



«У них [зрителей] есть великолепный инструмент воздействия на артиста — это не ходить на его концерт. Тем более всё, что делал SHAMAN, 100 раз показано по телевизору», — добавил поэт-песенник.

