«Вавилонское столпотворение»: Лоза поддержал SHAMAN перед концертом в Белгороде

Юрий Лоза объяснил высокие цены на концерт SHAMAN в Белгороде
Юрий Лоза прокомментировал цены на билеты SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) в Белгороде. Он считает, что низкие цены могут спровоцировать активность перекупщиков.
В беседе с «Газетой.Ru» Лоза пояснил, что администраторы устанавливают цены на концерт Дронова в 3–9 тысяч рублей, ориентируясь на спрос. Он уверен, что преданные поклонники заплатят эту сумму.
Музыкант отметил, что директор SHAMAN изучает покупательную способность белгородцев, чтобы определить спрос на билеты.
«У них [зрителей] есть великолепный инструмент воздействия на артиста — это не ходить на его концерт. Тем более всё, что делал SHAMAN, 100 раз показано по телевизору», — добавил поэт-песенник.Лоза добавил, что если продавать билеты по 100 рублей, в зале может возникнуть столпотворение. При этом перекупщики, по его мнению, всё равно приобретут билеты и затем перепродадут их за 3–9 тысяч рублей.