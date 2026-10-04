«Я умеренно строгий родитель»: Ким Кардашьян рассказала о жизни с четырьмя детьми

04 октября 2026, 16:45

Ким Кардашьян наняла пять нянь для воспитания четверых детей

Ким Кардашьян (Фото: Instagram* / @kimkardashian)

Ким Кардашьян раскрыла подробности семейного быта и рассказала, как ей удаётся совмещать материнство с насыщенной публичной жизнью. У теледивы четверо детей, а помогать ей с ними приходится сразу пяти няням. Об этом сообщает The Times.





Сейчас одна помощница постоянно находится на дежурстве, а ещё четыре няни работают по очереди. При этом Ким подчёркивает, что старается самостоятельно участвовать в повседневной жизни детей: каждый день отвозит их в школу, забирает после занятий и обязательно ужинает вместе с ними.





«Я думаю, что я умеренно строгий родитель. Я чрезвычайно терпеливая и любящая. Мои дети всё ещё спят в моей кровати, когда захотят. Я читаю книги с малышами каждую ночь», — рассказала Кардашьян.

«Я переживаю из-за этого. Каждый ребёнок делает то, что ему комфортно. Младшие приходят ко мне на съёмки, но не особо вникают в сюжеты. А Норт любит это чуть больше остальных. Я её придерживаю. Она хочет брать всё больше и больше проектов», — призналась Ким.