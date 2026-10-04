«В женщин я верю больше»: Карина Истомина отказалась от сотрудничества с мужчинами
Жена Фёдора Смолова объяснила, почему выбирает только женщин-специалистов
Карина Истомина рассказала в соцсетях, что в последнее время практически полностью отказалась от сотрудничества с мужчинами в тех сферах, где речь идёт о её внешности и комфорте. По словам жены Фёдора Смолова, ей гораздо спокойнее заниматься спортом, ходить на массаж и обращаться к врачам именно к женщинам.
Тот же принцип Карина перенесла на работу со стилистами и визажистами. Блогерша считает, что именно женщина способна лучше почувствовать, как подчеркнуть красоту другой женщины.
«Есть у меня предубеждение, с которым я с возрастом решила не спорить. Я не хочу работать со стилистами и визажистами-мужчинами, потому что считаю, что красоту женщины лучше увидит другая женщина», — поделилась Истомина.Карина призналась, что хочет выглядеть не просто красиво, но и чувствовать себя уверенной и сильной. По её мнению, именно универсальный женский опыт позволяет женщинам лучше понимать такие запросы друг друга.
При этом Истомина отметила, что в её собственной команде также преимущественно работают девушки. Когда-то она пробовала сотрудничать с мужчинами, однако, по словам Карины, в сложные моменты они «сливались».
Впрочем, при выборе сотрудника блогерша в первую очередь обращает внимание на профессионализм. Но если квалификация у кандидатов одинаковая, предпочтение она отдаст женщине.