«В женщин я верю больше»: Карина Истомина отказалась от сотрудничества с мужчинами

04 октября 2026, 17:12

Жена Фёдора Смолова объяснила, почему выбирает только женщин-специалистов

Карина Истомина (Фото: Instagram* / @diamond_april)

Карина Истомина рассказала в соцсетях, что в последнее время практически полностью отказалась от сотрудничества с мужчинами в тех сферах, где речь идёт о её внешности и комфорте. По словам жены Фёдора Смолова, ей гораздо спокойнее заниматься спортом, ходить на массаж и обращаться к врачам именно к женщинам.





Тот же принцип Карина перенесла на работу со стилистами и визажистами. Блогерша считает, что именно женщина способна лучше почувствовать, как подчеркнуть красоту другой женщины.





«Есть у меня предубеждение, с которым я с возрастом решила не спорить. Я не хочу работать со стилистами и визажистами-мужчинами, потому что считаю, что красоту женщины лучше увидит другая женщина», — поделилась Истомина.