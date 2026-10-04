«Я хочу дарить вам сказку»: Ольга Бузова отказалась считать расходы на своё шоу
Ольга Бузова не стала раскрывать стоимость шоу и назвала его вложением в карьеру
Ольга Бузова рассказала, почему не хочет обсуждать точную стоимость своего масштабного шоу. Артистка призналась, что для неё главным результатом стали не цифры и окупаемость, а впечатления зрителей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Ольга не стала раскрывать, во сколько обошлись декорации, костюмы и выступления балета. По её словам, она предпочитает говорить о результате, который зрители могут увидеть своими глазами.
«Я хочу дарить вам сказку, я не люблю говорить про цифры. Я хочу и люблю показывать результат, он говорит больше, чем слова», — заявила Бузова.Артистка подчеркнула, что понимает масштаб затрат на подобную постановку. Однако воспринимает эти расходы не как попытку быстро вернуть вложенные деньги, а как инвестиции в собственную карьеру и возможность устроить для поклонников настоящий праздник.
«Декорации, костюмы, балет… Мы все прекрасно понимаем, что это стоит вложений, но это вложения в мою карьеру, для вас», — объяснила Ольга.Бузова также призналась, что изначально не ставила перед собой цель обязательно отбить все потраченные на шоу средства. Для неё было важнее реализовать задуманное и подарить публике масштабное представление.
«Я говорила, что я хочу подарить своим людям праздник. Я делала это шоу не для того, чтобы его потом отбивать», — подчеркнула артистка.