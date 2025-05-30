«Очень нехороший сигнал»: Алла Пугачева может приехать на известный в России фестиваль
Алла Пугачева может приехать на фестиваль «Новая волна»
Алла Пугачева может посетить фестиваль «Новая волна» в России. Об этом пишет «Абзац» со ссылкой на журналиста-общественника Вадима Манукяна. Уточняется, что примадонне якобы отправили приглашение на мероприятие. Свои информационные источники Манукян не назвал.
«Она может приехать в Россию только ради того, чтобы „вставить шпильку“ всем нам. «Новая волна» — статусный музыкальный форум. Если это предложение будет реализовано, она приедет и будет выступать, это вызовет негативный эффект», — сказал Манукян.Он добавил, что с правовой точки зрения, Алла Борисовна никак не ограничена, поэтому вполне может приехать. По мнению собеседника, «если бы приглашение реализовалось, это был бы очень нехороший сигнал».
Алла Пугачева покинула Россию после событий февраля 2022 года. Исполнительница всячески оскорбляла соотечественников.
*Запрещен в РФ