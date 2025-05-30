«Очень нехороший сигнал»: Алла Пугачева может приехать на известный в России фестиваль

30 мая 2025, 15:22

Алла Пугачева может приехать на фестиваль «Новая волна»

Алла Пугачева (Фото: Instagram*/alla_orfey)

Алла Пугачева может посетить фестиваль «Новая волна» в России. Об этом пишет «Абзац» со ссылкой на журналиста-общественника Вадима Манукяна. Уточняется, что примадонне якобы отправили приглашение на мероприятие. Свои информационные источники Манукян не назвал.







«Она может приехать в Россию только ради того, чтобы „вставить шпильку“ всем нам. «Новая волна» — статусный музыкальный форум. Если это предложение будет реализовано, она приедет и будет выступать, это вызовет негативный эффект», — сказал Манукян.

