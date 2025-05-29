Вика Цыганова об отказе Минюста признать Пугачеву и Урганта иноагентами: «За кого вы вообще народ держите, за рабов и холопов?»

29 мая 2025, 12:22

Цыганова раскритиковала отказ Минюста признать Пугачеву и Урганта иноагентами

Алла Пугачева (Фото: Инстаграм* @alla_orfey)

Недавно Минюст РФ не нашел у Аллы Пугачевой и Ивана Урганта фактов нарушения российского законодательства, из-за чего их отказались признавать иностранными агентами.





Певица Вика Цыганова быстро отреагировала на такие сообщения и выразила свое негодование.



Со слов артистки, у Пугачевой и Урганта много влиятельных «друзей» и потому для них рамки правового поля «шире».





«Целое министерство не смогло найти следы иностранного финансирования у Урганта, который до недавнего времени был индивидуальным предпринимателем Парижа и гастролировал по Израилю с русофобскими концертами», — заметила Цыганова в своем личном блоге.

«За кого вы вообще народ держите, за «рабов и холопов»? <...> Какой Минюст, такая и эстрада. Ждем теперь Пугачеву с Ургантом на Первом канале», — заключила Цыганова.