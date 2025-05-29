Сын дизайнера Ульяны Сергеенко женился — видео
Сын дизайнера Ульяны Сергеенко Александр женился на Анисье Терехиной
Сын дизайнера Ульяны Сергеенко Александр заключил брак. 23-летний звездный наследник женился на своей возлюбленной Анисье Терехиной. Об этом объявила журналистка Юния Пугачева в своем Телеграм-канале.
Сообщения о том, что сын дизайнера сделал предложение руки и сердца, появились в начале мая. Дателями пара не делилась, но Терехина не скрывала бриллиантовое кольцо на безымянном пальце.
Свадьба Алексндра прошла в Москве 28 мая. Они заключили брак в Грибоедовском ЗАГСе. Молодые появились в нарядах от кутюр, которые сделала специально для них мама жениха.
«В династии Сергеенко — красивое пополнение. Слезы счастья!», — отметила Пугачева.
Стоит уточнить, что Анисье 20 лет. Все детство девушка провела за границей. Она жила то во Франции, то в Швейцарии. Ее мама трудится врачом, а отец — бизнесмен. Терехина же решила пойти по стопам матери и поступила в медицинский вуз.
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