Сын дизайнера Ульяны Сергеенко женился — видео

29 мая 2025, 13:45

Сын дизайнера Ульяны Сергеенко Александр женился на Анисье Терехиной

Ульяна Сергеенко (Фото: Инстаграм* @ulyanasergeenko)

Сын дизайнера Ульяны Сергеенко Александр заключил брак. 23-летний звездный наследник женился на своей возлюбленной Анисье Терехиной. Об этом объявила журналистка Юния Пугачева в своем Телеграм-канале.





Сообщения о том, что сын дизайнера сделал предложение руки и сердца, появились в начале мая. Дателями пара не делилась, но Терехина не скрывала бриллиантовое кольцо на безымянном пальце.



Свадьба Алексндра прошла в Москве 28 мая. Они заключили брак в Грибоедовском ЗАГСе. Молодые появились в нарядах от кутюр, которые сделала специально для них мама жениха.





«В династии Сергеенко — красивое пополнение. Слезы счастья!», — отметила Пугачева.