«Чтобы я был тупее тебя?»: сын Ксении Собчак разнёс новогоднюю легенду и поставил маму в тупик

02 января 2026, 18:45

Ксения Собчак не смогла убедить сына в существовании Деда Мороза

Ксения Собчак (Фото: Instagram* / @xenia_sobchak)

Сын Ксении Собчак Платон всё чаще становится героем роликов в соцсетях телеведущей — и каждый раз поражает подписчиков своей рассудительностью и прямолинейностью.





В этот раз поводом для обсуждений стала попытка звёздной мамы доказать ребёнку, что Дед Мороз всё-таки существует. Спойлер: безуспешно.



Ещё в прошлом году Платон начал сомневаться в новогоднем волшебстве, а теперь, похоже, окончательно разоблачил миф. По его словам, слишком многое не сходится.





«Сто раз были Деды Морозы у меня. В этот раз пришёл с коричневой бородой, в прошлый был с серой. Ты реально думаешь, что я не знаю, что это аниматоры? Какой Дед Мороз покрасится в коричневый цвет?» — рассудил мальчик.

«Мама покупает подарки, покупает аниматора, и аниматор приносит мне подарки. И ещё заставляет, чтобы мы какие-то рассказывали стихи и вообще что-то делали за новогодний подарок», — возмутился он.

«Чтобы я поверил, что олени умеют летать. Чтобы я был тупее тебя, хотя я уже умнее. Давай разберёмся сначала, зачем тебе это снимать?» — заявил он.