«Чтобы я был тупее тебя?»: сын Ксении Собчак разнёс новогоднюю легенду и поставил маму в тупик
Ксения Собчак не смогла убедить сына в существовании Деда Мороза
Сын Ксении Собчак Платон всё чаще становится героем роликов в соцсетях телеведущей — и каждый раз поражает подписчиков своей рассудительностью и прямолинейностью.
В этот раз поводом для обсуждений стала попытка звёздной мамы доказать ребёнку, что Дед Мороз всё-таки существует. Спойлер: безуспешно.
Ещё в прошлом году Платон начал сомневаться в новогоднем волшебстве, а теперь, похоже, окончательно разоблачил миф. По его словам, слишком многое не сходится.
«Сто раз были Деды Морозы у меня. В этот раз пришёл с коричневой бородой, в прошлый был с серой. Ты реально думаешь, что я не знаю, что это аниматоры? Какой Дед Мороз покрасится в коричневый цвет?» — рассудил мальчик.Ксения попыталась парировать аргумент. Она напомнила, что сама красит волосы, а значит, и Дед Мороз вполне может изменить цвет бороды. Но Платона это не убедило. Он заявил, что не верит в Деда Мороза с двух лет и прекрасно понимает, как устроен праздник.
«Мама покупает подарки, покупает аниматора, и аниматор приносит мне подарки. И ещё заставляет, чтобы мы какие-то рассказывали стихи и вообще что-то делали за новогодний подарок», — возмутился он.Собчак решила зайти с другой стороны и спросила, зачем ей вообще выдумывать какого-то бородатого волшебника, если подарки всё равно покупает она. Ответ сына оказался неожиданно жёстким.
«Чтобы я поверил, что олени умеют летать. Чтобы я был тупее тебя, хотя я уже умнее. Давай разберёмся сначала, зачем тебе это снимать?» — заявил он.