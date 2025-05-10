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«Хочешь другую жену»: Альбина Джанабаева поставила Валерия Меладзе в неловкое положение

Альбина Джанабаева вручила Валерию Меладзе открытку с вопросом о другой жене
Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева разыграла певца Валерия Меладзе. Исполнительница вручила мужу открытку с изображенной на ней свиньей и провокационным вопросом.
В своем блоге Альбина опубликовала ролик, в котором запечатлела реакцию Валерия. Когда Меладзе открыл открытку, то увидел надпись: «Улыбнись! Если хочешь другую жену».

Певец не смог сдержать улыбку, но буквально через несколько секунд театрально нахмурил брови. Таким образом, он дал понять, что разводиться с супругой не собирается.

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#жизнь
#брак
#отношения
«Мы тебя не подведем»: у Сарика Андреасяна и Лизы Моряк родилась еще одна дочь
У Сарика Андреасяна и Лизы Моряк родилась еще одна дочь
10 мая 2025, 17:50

Лиза Моряк и Сарик Андреасян (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

У актрисы Елизаветы Моряк и режиссера Сарика Андреасяна родилась еще одна дочь. Новорожденную назвали необычным именем Шарлиз.
«Мы были вместе, крепко держались за руки и у нас были настоящие партнерские роды хотя мы и не планировали! Обещаем, мой ангел, что мы тебя не подведем. Добро пожаловать в этот мир!» — написала Моряк в соцсетях.
Звезда поблагодарила медиков. Роженица отметила, что Шарлиз родилась 7:42. С момента приезда в роддом до рождения малышки прошло всего полтора часа, добавила Моряк.

Несколько часов назад сообщалось, что Сарик Андреасян и Лиза Моряк уехали в роддом. В соцсетях женщины появилось соответствующее видео.

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Сын Орбакайте встретил 27-летие
Сыну Орбакайте Дени Байсарову исполнилось 27 лет
10 мая 2025, 16:47

Кристина Орбакайте (Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко)

Сыну певицы Кристины Орбакайте Дени Байсарову исполнилось 27 лет. Как отмечают бьюти-обозреватели, молодой человек — самый непубличный среди звездных родственников. Свою личную жизнь он не раскрывает.
Дени остался в России в отличие от остальных своих родных. Здесь у него ивент-агентство, где он совмещает должности фотографа и директора. Впервые свое дело Дени открыл, учась в Великобритании. Речь идет о студии арт-терапии.

Что касается увлечений, молодому бизнесмену нравятся лыжи, лошади и книги о Гарри Поттере. Кроме того, Дени Байсаров танцует лезгинку и уважительно относится к кавказской культуре, являясь мусульманином.

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Два брака, неудачная пластика и потеря ребенка: как сложилась жизнь Оксаны Пушкиной
10 мая 2025, 16:24

Оксана Пушкина (Фото: РИА Новости/Александр Кряжев)

10 мая телеведущей, политическому и общественному деятелю Оксане Пушкиной исполняется 62 года. Ее передачи быстро завоевывали популярность за счет открытости и проникновенности бесед. Мягкая и сочувствующая своим собеседникам журналистка со временем раскрыла другую сторону характера, заняв место в Государственной думе.
О жизни Оксаны Пушкиной — в материале «Радио 1».

Юность Оксаны Пушкиной


Оксана Викторовна Пушкина родилась 10 мая 1963 года в Петрозаводске. Отец, известный спортсмен, тренировал сборную легкоатлетов России. Мать работала на телевидении.

В 1981 году Оксана поступила в Ленинградский университет на факультет журналистики. Из-за сложного финансового положения девушке приходилось работать уборщицей на молочной кухне.

Творческая биография Пушкиной началась на последних курсах учебного заведения. В один из вечеров Оксана увидела документальный фильм «Дети раздоров». Студентка решилась написать письмо в редакцию, поскольку у нее была собственная тяжелая история развода родителей. Ответ девушке пришел довольно скоро.

Ведущий Владислав Коновалов сразу понял, что письмо написано не просто умной девушкой, но и журналистом. Встретившись с Оксаной и проговорив несколько часов подряд, телеведущий предложил ей работать вместе.

Карьера Оксаны Пушкиной


Первые годы после окончания вуза журналистка работала в молодежной редакции Ленинградского телевидения (нынешний Пятый канал). Здесь она вела передачи «Человек результата» и «Госпожа Удача».

В 1993 году Оксана Пушкина отправилась в Сан-Франциско, где она продолжила учебу и одновременно стажировалась на американском ТВ. Девушка устроилась корреспондентом на телеканале АВС, с интересом изучала менеджмент и маркетинг телекомпании.

Вернувшись через четыре года в РФ, телеведущая представила на канале ОРТ спецвыпуск программы «Взгляд» «Возвращение Ирины Родниной». Со знаменитой спортсменкой Пушкина познакомилась и подружилась во время жизни в Штатах.

Оксана Пушкина (Фото: Инстаграм* @opushkina)

В 1997-м на канале ОРТ вышла авторская программа «Женские истории Оксаны Пушкиной». Ток-шоу о частной жизни звезд выходило на протяжении двух лет. Однако спустя года журналистка покинула канал из-за финансовых разногласий с руководством.

Вскоре Пушкина перешла на НТВ, где выпустила аналогичное шоу под названием «Женский взгляд Оксаны Пушкиной». В феврале 2013 года Оксана ушла с НТВ. Ведущая перешла на Первый канал, где в марте начал выходить ее новый авторский проект под названием «Я подаю на развод». Но уже в августе передачу сняли с эфира.

Весной 2016 года зрители снова увидели Оксану Пушкину в роли телеведущей в программе «Зеркало для героя» на НТВ. Стоит отметить, что ток-шоу продержалось в эфире только до 7 июля.

Политическая деятельность Оксаны Пушкиной


Летом 2015 года Оксана Пушкина получила должность уполномоченного по правам ребенка в Московской области. Еще через год она стала депутатом Госдумы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, баллотировавшись от партии «Единая Россия».

Оксана Пушкина (Фото: Инстаграм* @opushkina)

В этом же году Пушкина выступила соавтором семи законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов. Главным направлением ее работы на посту депутата стала профилактика семейно-бытового насилия в РФ

В октябре 2021 года на выборах в Госдуму VIII созыва политик свою кандидатуру не выставляла.

«Женский взгляд»


Большинство россиян связывают имя Оксаны Пушкиной с передачей «Женский взгляд» на телеканале НТВ. Зрители ценили программу за камерную атмосферу, в которой герои рассказывали не только о своей карьере и творческих планах, но и о личной жизни. Так звезды представали перед зрителями самыми обыкновенными людьми со своими трудностями и радостями.

Оксана Пушкина (Фото: кадр из передачи «Женский взгляд»)

Героями программы в разное время становились самые известные и интересные люди. К Оксане Пушкиной не боялись идти на интервью: она никогда не стремилась задеть или выставить гостя в неприятном свете. Именно поэтому тут можно найти редчайшие откровенные разговоры — с Рамзаном Кадыровым, Сергеем Кириенко, Ириной Винер, Милой Йовович, Дэвидом Копперфильдом, Кристофером Ривом и другими.

На НТВ и ОРТ программа просуществовала почти 16 лет.

Личная жизнь Оксаны Пушкиной


С первым мужем Владиславом Коноваловым Оксана Пушкина прожила 27 лет. В 1988 году родился ее единственный сын Артем. Стоит отметить, что это была не первая беременность ведущей. По ее словам, в студенческие годы она сделала аборт и не жалеет об этом, так как выступает за сознательное родительство.

Брак с Коноваловым долго не просуществовал. О том, что супруг живет на две семьи и у него есть внебрачный сын, Пушкина узнала давно, еще до поездки в США. Однако они развелись только в 2010 году.

Оксана Пушкина с внучкой (Фото: Инстаграм* @opushkina)

На пороге 50-летия Оксана нашла свое счастье, познакомившись с вице-президентом крупного банка Алексеем Широких. Мужчина оказался младше журналистки на пять лет, был женат и имел двоих детей, но уже тогда его семейные отношения переживали кризис. Оксана и Алексей встречались несколько лет, а 9 октября 2012 года пара официально оформила отношения.

Неудачная пластика Оксаны Пушкиной


Однажды в жизни телеведущей произошел неприятный случай, который многое изменил. Оксана сделала операцию по омоложению лица. После процедуры журналистку было не узнать — она блистала красотой и молодостью. Однако уже через некоторое время Пушкина увидела на лице синяки, сказались последствия введенного препарата.

Выяснилось, что вещество не имело сертификата, за что в дальнейшем косметолог Пушкиной получила условный срок. Чтобы вернуть себе нормальный вид журналистке потребовалось почти 20 лет.

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Александр Домогаров вышел в свет после увольнения из театра им. Моссовета
10 мая 2025, 16:15

Александр Домогаров (РИА Новости/Владимир Астапкович)

Актер Александр Домогаров вышел в свет после увольнения из театра им. Моссовета. Telegram-каналы опубликовали фото «журналиста» из «Бандитского Петербурга» с девушкой на фоне плаката к 80-летию Победы. На спутнице Домогарова форма, стилизованная под советскую.
В середине марта этого года Домогаров говорил о том, что рад своему увольнению из театра, в котором служил с 1995 года. Александра не устраивала новая политика руководства культурного учреждения. По словам коллег, у них были разные творческие позиции.

«Я не переступлю порог этого театра, пока ситуация не изменится», — говорил Домогаров.

Звезда сериала «Зачем тебе алиби» подчеркивал, что сильно переживал на фоне своего ухода.

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«Выставляют в дурном свете»: бывшая жена Галустяна о беременной визажистке
Виктория Галустян заявила, что ее бывшего мужа Михаила выставляют в дурном свете
10 мая 2025, 13:14

Михаил Галустян (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Экс-супруга звезды «Нашей Раши» Михаила Галустяна Виктория заявила в соцсетях, что мужчину выставляют в дурном свете на фоне слухов о его уходе к другой женщине. По словам Виктории, решение расстаться было совместным, и ни о каком предательстве речи нет.
«Мне неприятно, что его выставляют в дурном свете, на фоне этих дурацких слухов о том, что он ушел к другой. Это не так. Миша также остается прекрасным отцом для наших дочек», — подчеркнула Виктория Галустян.
Она назвала Михаила добрым и порядочным, отметив, что артисту сейчас весьма непросто. Виктория резюмировала, что у них с бывшим мужем не осталось обид, финансовых вопросов или недосказанностей. Экс-супруги воспитывают дочерей Элину и Эстеллу, 13 и 14 лет.

Ранее в сети появились слухи о том, что у Галустяна якобы роман с визажисткой Миленой, с которой он сотрудничал по шоу «Новые звезды в Африке».

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#мир
#россия
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#шоу-бизнес
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