«Хочешь другую жену»: Альбина Джанабаева поставила Валерия Меладзе в неловкое положение

Экс-супруга звезды «Нашей Раши» Михаила Галустяна Виктория заявила в соцсетях, что мужчину выставляют в дурном свете на фоне слухов о его уходе к другой женщине. По словам Виктории, решение расстаться было совместным, и ни о каком предательстве речи нет.