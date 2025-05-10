«Хочешь другую жену»: Альбина Джанабаева поставила Валерия Меладзе в неловкое положение

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева разыграла певца Валерия Меладзе. Исполнительница вручила мужу открытку с изображенной на ней свиньей и провокационным вопросом.
В своем блоге Альбина опубликовала ролик, в котором запечатлела реакцию Валерия. Когда Меладзе открыл открытку, то увидел надпись: «Улыбнись! Если хочешь другую жену».
Певец не смог сдержать улыбку, но буквально через несколько секунд театрально нахмурил брови. Таким образом, он дал понять, что разводиться с супругой не собирается.
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Екатерина Коршунова