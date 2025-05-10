«Мы тебя не подведем»: у Сарика Андреасяна и Лизы Моряк родилась еще одна дочь

Лиза Моряк и Сарик Андреасян (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
У актрисы Елизаветы Моряк и режиссера Сарика Андреасяна родилась еще одна дочь. Новорожденную назвали необычным именем Шарлиз.
«Мы были вместе, крепко держались за руки и у нас были настоящие партнерские роды хотя мы и не планировали! Обещаем, мой ангел, что мы тебя не подведем. Добро пожаловать в этот мир!» — написала Моряк в соцсетях.Звезда поблагодарила медиков. Роженица отметила, что Шарлиз родилась 7:42. С момента приезда в роддом до рождения малышки прошло всего полтора часа, добавила Моряк.
Несколько часов назад сообщалось, что Сарик Андреасян и Лиза Моряк уехали в роддом. В соцсетях женщины появилось соответствующее видео.
Читайте также:
Сын Орбакайте встретил 27-летие
Александр Домогаров вышел в свет после увольнения из театра им. Моссовета
«Выставляют в дурном свете»: бывшая жена Галустяна о беременной визажистке
Никита Кротов