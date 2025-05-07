«Я главная по панике»: Анфиса Черных уехала из аэропорта Шереметьево, «чтобы не спиться»

Анфиса Черных (Фото: Инстаграм* @anfi_son)
28-летняя Анфиса Черных призналась, что ее очень обеспокоила ситуация в аэропорту. Актриса не смогла вовремя вылететь из-за временных ограничений в работе воздушных гаваней.
«Я как главная по панике не могу не высказаться в данной ситуации. Но это даже не высказывание, а вопрос: дорогие подписчики, может быть, кто-то из вас коротает столь ранний час в одном из трех московских аэропортов. Если это так, напишите мне. У меня есть пара вопросов», — заявила артистка в своем блоге.
Черных пояснила, что ей необходимо сегодня вылететь из российской столицы. Других подробностей актриса не привела.
Как сообщает Voice, на данный момент в аэропорту Шереметьево наблюдается скопление людей перед стойками информации.
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