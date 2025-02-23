«Шоу-бизнес эгоистичен, как и зависимость»: солист «Три дня дождя» Викторов связался с фанатами посланием от руки из рехаба

Глеб Викторов (Фото: кадр из «Культурный код. Муки»)
Солист группы «Три дня дождя» Глеб Викторов отметил 29-летие в реабилитационном центре. В праздник он поделился с поклонниками откровенным письмом и анонсировал документальный фильм о борьбе с зависимостью.
Музыкант, временно отрезанный от соцсетей, раскрыл детали личной драмы, вспомнил прошлое и признался: близкие скучают по его прежнему «трезвому» я. О том, что Викторов отправился в рехаб накануне Нового года, сообщил 6 февраля продюсер «Три дня дождя» Сергей Слэм.
В закрытом учреждении у Глеба нет возможности поддерживать связь «онлайн» самостоятельно, всю информацию о нем передает пресс-служба артиста. Когда Викторов хочет обратиться к подписчикам лично, он составляет рукописное послание. Последнее обращение выложили в Telegram-канале «Глеб три дня дождя».
В нем солист рассказал, как раньше спасался от стресса за рулём. Дороги Красноярск–Абакан, а позже трасса М4 «Дон» (соединяет Москву и Сочи) стали для него терапией.
Теперь такие побеги невозможны: зависимость, по словам Глеба, «забрала всё время», а шоу-бизнес оказался не менее эгоистичным.
По мнению Викторова, его нынешнее «я» разочаровало дорогих ему людей.
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В закрытом учреждении у Глеба нет возможности поддерживать связь «онлайн» самостоятельно, всю информацию о нем передает пресс-служба артиста. Когда Викторов хочет обратиться к подписчикам лично, он составляет рукописное послание. Последнее обращение выложили в Telegram-канале «Глеб три дня дождя».
В нем солист рассказал, как раньше спасался от стресса за рулём. Дороги Красноярск–Абакан, а позже трасса М4 «Дон» (соединяет Москву и Сочи) стали для него терапией.
Теперь такие побеги невозможны: зависимость, по словам Глеба, «забрала всё время», а шоу-бизнес оказался не менее эгоистичным.
Глеб Викторов (Фото: кадр из «Культурный код. Муки»)
«Все просто — зависимость забирала у меня все время и ресурсы. Это очень эгоистичное заболевание. Шоу-бизнес тоже очень эгоистичен. Свободное от употребления время должно полностью принадлежать ему», — написал Викторов.В документалке «Культурный код», вышедшей в день рождения Глеба, он также раскрыл болезненные эпизоды из жизни. Брак, где супруга требовала «сделать потише» его музыку и «идти на работу», обернулся разводом.
«Жена не давала мне свободы, не давала мне писать музыку. (...) Мы жили очень бедно», — делился Викторов.Но даже после разрыва отношений и успеха в карьере счастья не прибавилось. Материальные блага, публичное признание — появились различные «приколюхи», но чувствовал себя артист все хуже.
По мнению Викторова, его нынешнее «я» разочаровало дорогих ему людей.
«Близкие скучают по тому трезвому таксисту с амбициями, с мотивацией», — заключил он.Читайте также:
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Мария Моисеева