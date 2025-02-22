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«Стояла в душе, вся голая»: Николь Кидман рассказала о пугающем моменте материнства

Николь Кидман (Фото: Инстаграм* @nicolekidman)

Николь Кидман (Фото: Инстаграм* @nicolekidman)

Николь Кидман удалось не только построить успешную карьеру и стать известной на весь мир, но и воспитать четверых детей. 57-летняя звезда сериала «Большая маленькая ложь» поделилась, что материнство ей далось непросто.
Николь объяснила, что ее нередко называют «суперженщиной» — это весьма раздражает артистку. Кидман не особо легко перенесла жизненные испытания, в особенности те, которые связаны с детьми. Огромной проблемой для актрисы стала невозможность кормить грудью.

«Я была напугана, просто в ужасе. Стояла в душе, вся голая, и думала: «Что случилось? Где мое молоко?»» — откровенничала австралийская актриса в беседе с Time.

В то сложное время Кидман поддержала лишь родная сестра, которая помогла ей совладать с непростыми переживаниями.

11 лет Николь прожила с супругом Томом Крузом, ради которой он развелся с женой Мими Роджерс. У Круза и Кидман есть двое приемных детей — дочь Изабелла Джейн и сын Коннор Энтони. В 2005 году актриса сыграла свадьбу с австралийским исполнителем Китом Урбаном. Звездная пара воспитывает двух дочерей: Сандэй и Фэйт Маргарет.

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#материнство
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Дженнифер Лопес купила роскошный особняк за 21 млн долларов после развода с Аффлеком
22 февраля 2025, 21:58

Дженнифер Лопес (Фото: Инстаграм* @jlo)

После громкого развода с актером Беном Аффлеком Дженнифер Лопес купила роскошный особняк в престижном районе Хидден-Хиллс в Лос-Анджелесе. Стоимость нового дома певицы составила 21 млн долларов (примерно 1,8 млрд рублей), но точная сумма сделки не раскрывается.
Площадь участка превышает 10 тыс. кв. метров, а сам особняк располагается на 930 кв. метрах. Помимо основного здания на участке есть дополнительные постройки, в том числе амбар, конюшни, манеж для верховой езды, гостевой дом и бассейн. По информации TMZ, Дженнифер Лопес заключила «выгодную сделку».

До певицы особняк уже имел звездных владельцев, среди которых — голливудский артист Сильвестр Сталлоне и Джон Фогерти, музыкант и гитарист группы Creedence Clearwater Revival. Это добавляет престижа покупке Лопес.

К слову, Дженнифер и Бен ещё не продали свой бывший семейный дом — особняк в Беверли-Хиллз за 61 миллион долларов, который они приобрели в мае 2023 года.

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#сделки
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«Та самая витаминка»: иллюзионист Сафронов раскрыл, что помогло ему победить рак
22 февраля 2025, 21:42

Сергей Сафронов (Фото: Инстаграм* @safronov_sergey)

Иллюзионист Сергей Сафронов, у которого в 2021 году обнаружили лимфому, в настоящий момент находится в ремиссии. Бывший ведущий «Битвы экстрасенсов» поделился, что сцена помогла ему вылечить рак.
Сафронов рассказал, что когда он лечился, то старался отвлечься работой. В этом намерении артиста поддержал доктор, которому он до сих пор очень признателен.

«Я не хочу хвастать, но в этом есть определённый не кайф, а именно долгожительство артиста, именно та самая витаминка. Знаете, говорят, сцена лечит. Так вот это тот самый момент», — отметил Сергей в беседе с 78.ru.

В то же время иные медики советовали Сафронову ложиться в стационар и заниматься здоровьем. Однако иллюзионист их не послушал.

Телеведущий подчеркнул, что выходя на сцену, он словно открывал «невидимую баночку», которая сразу заряжала его энергией.

Аплодисменты давали Сафронову много силы, и он чувствовал, как «батарея заполняется». Именно эмоции от выполненных трюков помогли Сергею выздороветь, уточнил он.

Напомним, что три года назад у иллюзиониста выявили лимфому Ходжкина. Опухоль обволакивала сердце, легкие и сосуды. Диаметр ее образования в момент обнаружения составлял порядка 12 сантиметров. В настоящий момент Сергей находится в ремиссии.

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Скандал на «Суперстар!» Лера Кудрявцева нецензурно обругала Сергея Соседова из-за песни Шатунова и покинула шоу
22 февраля 2025, 21:29

Лера Кудрявцева (фото: Telegram @lerakudryavtseva)

На шоу «Суперстар» произошёл скандал. Лера Кудрявцева осталась в восторге от исполненной Сергеем Челобановым песни Юрия Шатунова. А вот Сергей Соседов заявил, что номер привёл его в ужас.
Последний выпуск программы был посвящён хитам Юрия Шатунова, который скончался в июне 2022 года. Бывший фаворит Аллы Пугачёвой представил собственную интерпретацию композиции «Грёзы». Номер Челобанова произвёл сильное впечатление на членов жюри.

Посмотрев на Кудрявцеву, ведущая шоу Наташа Королёва предложила ей выпить валокордин. Та в ответ подтвердила, что ей нехорошо. Но, убедившись, что за кулисами есть врачи, она высказала мнение о номере.

«Слушайте, ребята, вы что творите? У меня слёзы, ком в горле. Когда я слышала эту песню в исполнении Юры – это был такой пацанячий вокал, песня с мальчишеским смыслом. Сейчас Сергей Васильевич сделал... Это была театральная драма с нереальной постановкой, которая привнесла в эту песню новый смысл. Это было просто на разрыв. Я сдаюсь», – эмоционально заявила Кудрявцева.
Выступление также высоко оценили Ольга Зарубина и Стас Пьеха.

Однако обратное мнение выразил Соседов, который заявил, что находится в состоянии шока. Музыкальный критик назвал произошедшее «психиатрическим театром» и подчеркнул, что номер ввёл его в состояние ужаса, ему было плохо на физическом уровне.
Сергей Соседов (фото: РИА Новости/Виталий Невар)

Слова Соседова возмутили Кудрявцеву.

«Клянусь, я сейчас с тобой поругаюсь. Никогда в жизни этого не было. Именно искусство должно доводить до такого состояния! Больше ничего! Ни алкоголь, ни наркотики, ничего!», – закричала телеведущая.
Увидев, что Сергей не согласился с ней, она вынула из-под ягодиц подушку, на которой сидела, и бросила в него. Однако критик продолжил настаивать на своём, чем окончательно разозлил Леру. В итоге она нецензурно выругалась и покинула студию.

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Пьющий вино в одиночку Максим Галкин* вызвал бурные эмоции у Аллы Пугачёвой
22 февраля 2025, 20:48

Максим Галкин* (фото: Instagram** @maxgalkinru)

Максим Галкин* вышел в субботу на связь с поклонниками. Во время видео он кутался в дублёнку.
«Сегодня у нас прохладно. Если у вас плохое настроение, и вы не знаете, что с ним делать, а жить-то надо бодро, правильно? Тогда рекомендую: пойте грузинские песни. Какие знаете. А если к грузинским песням у вас есть красное вино и бокал – то это комбо», – высказался артист.
После этого юморист налил себе бокал вина, включил музыку и спел песню на грузинском языке.

На видео отреагировала супруга Галкина* Алла Пугачёва, которая в комментариях написала: «Ты ж мой любимый!!!». В ответ телеведущий ответил ей сердечками.

Сейчас супруги находятся в разлуке. Пугачёва осталась дома на Кипре, а Галкин* отправился в тур по Европе.

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«Не, ну платит же…»: бывшая жена Кержакова показала, сколько футболист выплачивает алиментов
22 февраля 2025, 20:34

Александр Кержаков (фото: Instagram* @a.kerzhakov11)

Александр Кержаков и Милана Тюльпанова с громким скандалом развелись несколько лет назад. Футболист упорно требовал, чтобы их общий сын Артём остался жить с ним. Оданко суд оставил ребёнка с матерью, а отцу назначил алименты.
С тех пор Александр и Милана враждуют. Женщина публично предъявляет претензии бывшему супругу. Спортсмен редко навещает сына, да и размер выплат на ребёнка оставляет желать лучшего.

В своём личном блоге Тюльпанова опубликовала скриншот банковского перевода от Кержакова. Если он действительно является подлинным, а на фото видны инициалы футболиста, то отец перевёл сыну один рубль.

«Не, ну платит же…», – написала под кадром Милана.
Экс-футболист сборной России и ФК «Зенит» Александр Кержаков в 2015 году женился на дочери сенатора Совета Федерации в Санкт-Петербурга Милане Тюльпановой. В браке родился сын Артемий. Но союз крепким не оказался – уже в 2018 году супруги развелись.

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