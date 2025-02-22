«Стояла в душе, вся голая»: Николь Кидман рассказала о пугающем моменте материнства

Николь Кидман (Фото: Инстаграм* @nicolekidman)
Николь Кидман удалось не только построить успешную карьеру и стать известной на весь мир, но и воспитать четверых детей. 57-летняя звезда сериала «Большая маленькая ложь» поделилась, что материнство ей далось непросто.
Николь объяснила, что ее нередко называют «суперженщиной» — это весьма раздражает артистку. Кидман не особо легко перенесла жизненные испытания, в особенности те, которые связаны с детьми. Огромной проблемой для актрисы стала невозможность кормить грудью.
В то сложное время Кидман поддержала лишь родная сестра, которая помогла ей совладать с непростыми переживаниями.
11 лет Николь прожила с супругом Томом Крузом, ради которой он развелся с женой Мими Роджерс. У Круза и Кидман есть двое приемных детей — дочь Изабелла Джейн и сын Коннор Энтони. В 2005 году актриса сыграла свадьбу с австралийским исполнителем Китом Урбаном. Звездная пара воспитывает двух дочерей: Сандэй и Фэйт Маргарет.
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«Я была напугана, просто в ужасе. Стояла в душе, вся голая, и думала: «Что случилось? Где мое молоко?»» — откровенничала австралийская актриса в беседе с Time.
В то сложное время Кидман поддержала лишь родная сестра, которая помогла ей совладать с непростыми переживаниями.
11 лет Николь прожила с супругом Томом Крузом, ради которой он развелся с женой Мими Роджерс. У Круза и Кидман есть двое приемных детей — дочь Изабелла Джейн и сын Коннор Энтони. В 2005 году актриса сыграла свадьбу с австралийским исполнителем Китом Урбаном. Звездная пара воспитывает двух дочерей: Сандэй и Фэйт Маргарет.
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Ольга Енгалычева