SHOT: Звезду сериала «Воронины» Станислава Дужникова прооперировали в Москве
Актера Станислава Дужникова, известного по сериалу «Воронины» и «ДМБ», прооперировали в столице. Как пишет SHOT, медики уменьшили артисту объем желудка для снижения веса.
Проблемы с лишними килограммами сильно подкосили здоровье мужчины. В частности, у знаменитости развился сахарный диабет. Операция прошла успешно, уточняют обозреватели.
Станислав Дужников также приобрел известность по сериалу «Дальнобойщики», «Ивановы-Ивановы» и прочим кинолентам.
Перед этим стало известно, что россиянка попала в больницу с менингитом на фоне употребления в пищу мяса слабой прожарки и немытых фруктов. Симптомы женщина игнорировала, а созналась врачам во время диагностики. У пациентки нашли бактерию листерия, которая может поразить ЦНС.
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