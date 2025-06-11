SHOT: Звезду сериала «Воронины» Станислава Дужникова прооперировали в Москве

Станислав Дужников (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актера Станислава Дужникова, известного по сериалу «Воронины» и «ДМБ», прооперировали в столице. Как пишет SHOT, медики уменьшили артисту объем желудка для снижения веса.



Проблемы с лишними килограммами сильно подкосили здоровье мужчины. В частности, у знаменитости развился сахарный диабет. Операция прошла успешно, уточняют обозреватели.

Станислав Дужников также приобрел известность по сериалу «Дальнобойщики», «Ивановы-Ивановы» и прочим кинолентам.

Перед этим стало известно, что россиянка попала в больницу с менингитом на фоне употребления в пищу мяса слабой прожарки и немытых фруктов. Симптомы женщина игнорировала, а созналась врачам во время диагностики. У пациентки нашли бактерию листерия, которая может поразить ЦНС.

Никита Кротов

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