Чумаков заработает десятки миллионов на мартовских концертах

Два выступления принесут Алексею Чумакову более 27 млн рублей
Алексей Чумаков (Фото: Instagram* / @alexchumakoff)

Алексей Чумаков решил не ограничиваться одним праздничным вечером и запланировал сразу два концерта — 8 и 9 марта.



Пока одни мужчины будут штурмовать цветочные магазины, другие выберут более масштабный подарок — живое выступление артиста.

По подсчётам «Звездача», каждый концерт может принести организаторам более 13,7 миллиона рублей. В сумме за два вечера — свыше 27,5 миллиона.

Судя по спросу, даже недавний резонанс вокруг интервью Чумакова не повлиял на интерес публики: 8 Марта, как известно, всё прощает — и отлично продаётся.

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

