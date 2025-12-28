Лариса Долина выпустила грустную песню в день переезда из квартиры в Хамовниках
Долина выпустила песню «Последнее прощай» в день переезда из квартиры Лурье
Народная артистка России Лариса Долина выпустила новую песню в день, когда вывозила вещи из квартиры в московском районе Хамовники. Об этом она сообщила в личном блоге.
В композиции «Последнее прощай» можно услышать строки, передающие глубокие переживания и эмоциональную боль. Певица ограничила возможность оставлять комментарии к этой публикации.
«Последнее прощай, и сердце бьется сильно, эмоции молчат, хоть боль невыносима», — говорится в тексте песни.
25 декабря Московский городской суд повторно рассмотрел иск Полины Лурье, требующей выселения певицы Ларисы Долиной вместе с ее дочерью Ангелиной и внучкой из квартиры в Хамовниках. В результате судья постановил, что семья должна освободить жилплощадь.