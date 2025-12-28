Лариса Долина выпустила грустную песню в день переезда из квартиры в Хамовниках

28 декабря 2025, 09:18

Долина выпустила песню «Последнее прощай» в день переезда из квартиры Лурье

Лариса Долина (Фото: Инстаграм* @larisa.dolina.official)

Народная артистка России Лариса Долина выпустила новую песню в день, когда вывозила вещи из квартиры в московском районе Хамовники. Об этом она сообщила в личном блоге.





В композиции «Последнее прощай» можно услышать строки, передающие глубокие переживания и эмоциональную боль. Певица ограничила возможность оставлять комментарии к этой публикации.





«Последнее прощай, и сердце бьется сильно, эмоции молчат, хоть боль невыносима», — говорится в тексте песни.