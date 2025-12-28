«Знай своё убогое место»: Катя Гордон отреагировала на скандальное интервью Собчак

28 декабря 2025, 11:03

Катя Гордон ответила Собчак после интервью с участием Елены и Романа Товстик

Екатерина Гордон (Фото: Telegram @Gordonekaterina)

Конец года принёс Кате Гордон напряжённую ситуацию. Поводом стало интервью Ксении Собчак с её бывшей подзащитной, Еленой Товстик. В личном блоге Екатерина резко высказала своё мнение по поводу этой ситуации.





В эфире Елена Товстик подробно рассказала о своём разводе и затронула личные темы. Она озвучила резкие аудиосообщения от адвоката Гордон, адресованные ей и Роману Товстику.



Екатерина эмоционально отреагировала на эту публикацию. Она обратилась к Ксении Собчак и поставила условия для возможного интервью.

«Ладно Товстики... Старалась-то больше всех Ксюша. Снимала аж три дня. Так вот, у меня к тебе ровно три вопроса, раз ты уже второй раз зовёшь меня к себе на интервью. Отвечаешь на детекторе — и я зимой иду к тебе в купальнике. Нет? Так знай свое убогое место! Жди, когда придут времена, и на Высшем суде ты ответишь за каждую сломанную тобой жизнь», — написала юрист.