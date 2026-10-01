«Мы жили в аду»: Виктория Боня рассказала о домашнем насилии в семье

01 октября 2026, 11:09

Виктория Боня рассказала о домашнем насилии в детстве

Виктория Боня (Фото: Instagram* @victoriabonya)

Виктория Боня в личном блоге рассказала о домашнем насилии в детстве и призвала женщин не оставаться с мужчинами-тиранами.





Боня рассказала: когда ей было 13 лет, а её сестре 15, мать жила с мужчиной, который приходил домой пьяным и устраивал ссоры. Отчим мог ночью с разбега выбить дверь в спальню. Во время конфликтов Виктория и сестра уходили из квартиры вместе с младшим братом.

«Мы жили в аду, и избавиться от этого ада невозможно», — призналась она.