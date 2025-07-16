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«Чуть голова не отлетела»: Ксения Бородина сняла дочь на необычном самокате

Ксения Бородина показала дочь на чемодане-самокате
Ксения Бородина (Фото: Telegram/@borodylia0803)

Телеведущая Ксения Бородина выложила в своем Telegram-канале ролик, где ее дочь Теона катается на чемодане-самокате. Судя по лицу девочки, занятие ей показалось весьма увлекательным.



Необычным аксессуаром заинтересовалась даже собака знаменитости. Бородина объединила в одном посте несколько видео. На одном она запечатлела, как дочь открывает коробку. Ребенку пришлось постараться.



«Чуть голова не отлетела, доставай», — смеясь произнесла звездная мама.
В посте она поинтересовалась у подписчиков, есть ли у кого-то подобный девайс. В обсуждениях к посту пользователи отреагировали на покупку неоднозначно. Одни восхитились ее необычностью, а другие отметили, что вещь ненужная.
Никита Кротов

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