«Чуть голова не отлетела»: Ксения Бородина сняла дочь на необычном самокате

16 июля 2025, 18:48

Ксения Бородина показала дочь на чемодане-самокате

Ксения Бородина (Фото: Telegram/@borodylia0803)

Телеведущая Ксения Бородина выложила в своем Telegram-канале ролик, где ее дочь Теона катается на чемодане-самокате. Судя по лицу девочки, занятие ей показалось весьма увлекательным.





Необычным аксессуаром заинтересовалась даже собака знаменитости. Бородина объединила в одном посте несколько видео. На одном она запечатлела, как дочь открывает коробку. Ребенку пришлось постараться. <span class="fr-mk" style="display: none;"> </span><span class="fr-mk" style="display: none;"> </span>









«Чуть голова не отлетела, доставай», — смеясь произнесла звездная мама.

