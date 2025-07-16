16 июля 2025, 18:24

Юрий Лоза (фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов)

Композитор и музыкант Юрий Лоза стал жертвой мошенников. О произошедшем он написал на своей личной странице во ВКонтакте.





Артист приобрёл новый смартфон и решил купить к нему оригинальные беспроводные наушники. Для этого Лоза воспользовался сайтом с объявлениями, где нашёл продавца, уверявшего, что продаёт исключительно оригинальные товары.





«Человек божился, что всё оригинальное, просто не подошли. На следующий день заскочил к моему спецу, который их протестировал и сказал, что действительно всё оригинальное, кроме самих наушников, эти – дешёвая китайская подделка. Я попытался связаться с продавцом, но этот гадёныш как в воду канул», – отметил Лоза.