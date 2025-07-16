Мария Кожевникова призналась, что «Универ» стал для нее судьбоносным проектом

16 июля 2025, 18:20

Мария Кожевникова (Фото: Телеграм/KozhevnikovaMaria)

Мария Кожевникова призналась, почему согласилась вернуться к роли Аллы Гришко в продолжении сериала «Универ». По словам актрисы, которые приводит Общественная Служба Новостей, этот проект стал судьбоносным для ее карьеры, поэтому она не могла упустить шанс работать над ним вновь.





Мария рассказала, что изначально снималась в болливудском кино, где играла русскую героиню. Затем уже ее пригласили на съемки знаменитого ситкома. Там артистка столкнулась с конкуренцией — настолько высокой, что вся стена была увешана портретами девушек, которые хотели исполнить роль Алки.

«Я не могла бросить полный метр, в котором играла, и уехать в Москву. И мне одна женщина дала дельный совет: твой проект от тебя никуда не уйдет. Представляете, спустя две недели меня снова пригласили, и выяснилось, что съемки перенесли, и я как раз попала в последний вагон, что называется», — поделилась Кожевникова.