Дочь Валерия Меладзе привлекли к ответственности за неоплаченный штраф

17 июля 2026, 13:04

Дочь Валерия Меладзе получила около 100 штрафов за нарушения ПДД

Валерий Меладзе (Фото: Instagram* / @meladzevalerian)

23-летняя дочь Валерия Меладзе Арина за последние три года получила около 100 штрафов за нарушения правил дорожного движения. По данным Mash, девушка ездит на кроссовере Mercedes-Benz GLA стоимостью около 3,5 млн рублей.