Дочь Валерия Меладзе привлекли к ответственности за неоплаченный штраф
23-летняя дочь Валерия Меладзе Арина за последние три года получила около 100 штрафов за нарушения правил дорожного движения. По данным Mash, девушка ездит на кроссовере Mercedes-Benz GLA стоимостью около 3,5 млн рублей.
Сообщается, что с августа 2023 года на автомобиль было выписано штрафов на общую сумму 82 750 рублей. Большая часть нарушений связана с превышением скорости и неоплаченной парковкой. Кроме того, по информации источника, автомобиль шесть раз становился участником незначительных ДТП.
Один из штрафов за парковку, выписанный в сентябре 2025 года, Арина своевременно не оплатила. В результате материалы передали мировому судье, который привлёк её к административной ответственности и обязал выплатить штраф в двойном размере — 10 тысяч рублей.
Сама Арина Меладзе в разговоре с Mash лишь посмеялась над ситуацией и отказалась комментировать информацию.
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