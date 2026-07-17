«Это секси»: Дженнифер Лопес объяснила, что делает мужчину по-настоящему привлекательным
Дженнифер Лопес назвала самое сексуальное качество в мужчине
Во время концерта в Сицилии Дженнифер Лопес неожиданно обратилась к женщинам в зале и поделилась своим взглядом на то, что действительно делает мужчину привлекательным. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».
По словам певицы, дорогие подарки и роскошная жизнь — далеко не главное.
«Дамы, я права? Нам никто не нужен, чтобы купить себе что-то. Мы хотим, чтобы они покупали нам что-нибудь, иногда это приятно. Но знаете, что действительно делает мужчину привлекательным? Это не часы, не автомобиль, это не частный самолёт. Хотя это хорошо. Это видео, как они заправляют кровать по утрам или моют посуду вечером, когда ты устала — вот что сексуально. Вот это я называю секси», — заявила Лопес со сцены.Речь артистки быстро разлетелась по соцсетям и вызвала бурное обсуждение. Многие поклонники поддержали слова певицы, отметив, что забота, участие в домашних делах и внимание к партнёру действительно ценятся гораздо выше дорогих подарков и статуса.
Не обошлось и без шуток: после выступления пользователи соцсетей предположили, что бывший супруг Дженнифер Лопес Бен Аффлек, вероятно, просто недостаточно часто мыл посуду.