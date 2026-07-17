«Это секси»: Дженнифер Лопес объяснила, что делает мужчину по-настоящему привлекательным

17 июля 2026, 12:31

Дженнифер Лопес назвала самое сексуальное качество в мужчине

Дженнифер Лопес (Фото: Instagram* / @jlo)

Во время концерта в Сицилии Дженнифер Лопес неожиданно обратилась к женщинам в зале и поделилась своим взглядом на то, что действительно делает мужчину привлекательным. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».





По словам певицы, дорогие подарки и роскошная жизнь — далеко не главное.





«Дамы, я права? Нам никто не нужен, чтобы купить себе что-то. Мы хотим, чтобы они покупали нам что-нибудь, иногда это приятно. Но знаете, что действительно делает мужчину привлекательным? Это не часы, не автомобиль, это не частный самолёт. Хотя это хорошо. Это видео, как они заправляют кровать по утрам или моют посуду вечером, когда ты устала — вот что сексуально. Вот это я называю секси», — заявила Лопес со сцены.