«Чуть не потеряла семью»: бывшая Егора Крида, вышедшая замуж за египетского олигарха, сделала признание

Ксения Дели (фото: Instagram* @xeniadeli)
Несколько лет назад модель Ксения Дели вышла замуж за египетского олигарха Оссама Фати Раба Аль-Шарифа и родила от него дочь и сына.
Недавно девушка начала вести личный блог, в котором рассказывает всю правду о своей жизни. Она призналась, что обеспеченность не сделала её белоручкой, поскольку она продолжает самостоятельно вести быт. Также она недоумевает, как остальные блогеры находят время на ведение соцсетей и уход за семьёй.
Также стоит отметить, что много лет назад Ксения Дели встречалась с певцом Егором Кридом, однако их отношения продлились недолго. Также девушке приписывали роман с Джастином Бибером, в клипе которого она снялась в 2015 году.
Читайте также:
Вера Брежнева отправилась за заработком в Канны после потери многомиллионных гонораров в России
«Я была бы зарыта под ёлкой или в инвалидной коляске»: Анжелика Агурбаш о скандальном разводе с третьим мужем
«Уже учим алфавит»: жена Павла Прилучного похвасталась успехами сына
*деятельность корпорации Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в России
«Хотела у вас спросить: где, скажите на милость, блогеры находят время и на рилсы, и на писанину, и вообще на жизнь?! Я вот за пару дней блогерства чуть семью не потеряла. Дочка трижды спросила, сварила ли я ей пельмени, малыш трижды покакал в один и тот же подгузник (шутка, но, как говорится, в каждой шутке…). Короче, где взять это время?! Вы часто мне пишете, просите пост про терапию и не только… Я обязательно поделюсь своей историей. Если это поможет хотя бы одному человеку сделать шаг навстречу себе, значит, все не зря», – написала 35-летняя Дели.Напомним, что раньше Ксения, сотрудничавшая с брендом нижнего белья Victoria's Secret, не делилась подробностями личной жизни. Лишь незадолго до рождения сына она раскрыла, что находится в положении.
Также стоит отметить, что много лет назад Ксения Дели встречалась с певцом Егором Кридом, однако их отношения продлились недолго. Также девушке приписывали роман с Джастином Бибером, в клипе которого она снялась в 2015 году.
Читайте также:
Вера Брежнева отправилась за заработком в Канны после потери многомиллионных гонораров в России
«Я была бы зарыта под ёлкой или в инвалидной коляске»: Анжелика Агурбаш о скандальном разводе с третьим мужем
«Уже учим алфавит»: жена Павла Прилучного похвасталась успехами сына
*деятельность корпорации Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в России
Анастасия Чинкова