«Уже учим алфавит»: жена Павла Прилучного похвасталась успехами сына

Бывший муж Ирины Пинчук поделился в соцсетях воспоминаниями о жизни с блогером. По словам Арайа, тогда было счастливое время, особенно когда Ирина была беременна. При этом мужчина рассказал и о нестабильном эмоциональном состоянии Пинчук.