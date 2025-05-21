«Уже учим алфавит»: жена Павла Прилучного похвасталась успехами сына

Зепюр Брутян и Микаэль (Фото: Инстаграм*/zepyur_brutyan)
Жена Павла Прилучного показала, как их двухлетний сын Микаэль изучает алфавит. Мальчик зачитывает буквы с карточек и начинающиеся на них слова. Во всем ему помогают мама и папа. Зепюр Брутян поделилась видео с занятиями в своем Instagram*.
«Нам два года — уже учим алфавит», — прокомментировала актриса.Подписчики восторженно отреагировали на ролик, подмечая старания родителей, ум и красоту малыша. К слову, в апреле пара впервые показала лицо сына, которого ранее скрывала от публики. Тогда Брутян опубликовала трогательное поздравление с днем рождения, назвав сына любимым принцем и их (с Прилучным) жизнью.
Пара также воспитывает старшего сына — Тимофея, который живет с отцом и мачехой, не желая общаться с родной матерью Агатой Муцениеце.
«С этим сложно что-то сделать... Ничего не поможет. Все пройдут круги ада, потом станут человечнее, посмотрят на других — станут другими, но это все равно все этапы взросления ", — говорила актриса о ситуации.Читайте также:
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Лидия Пономарева