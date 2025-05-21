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Вера Брежнева отправилась за заработком в Канны после потери многомиллионных гонораров в России

Вера Брежнева снялась в фотосессии на берегу моря в Каннах
Вера Брежнева (фото: Instagram* @ververa)

Вера Брежнева (фото: Instagram* @ververa)

На этой неделе во Франции проходит 78-й Каннский кинофестиваль, который посетили звёзды мировой величины. Не осталась в стороне и певица Вера Брежнева, которая приняла участие в фотосессии на Лазурном берегу.
После потери многомиллионных гонораров в России Брежнева соглашается на любую возможность заработать. В этот раз 43-летняя артистка поработала фотомоделью и снялась для нескольких зарубежных брендов.

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» предстала в нескольких образах, подобранных стилистами. На ней было лёгкое синее платье, джинсовый трен с джинсами, украшенными бусинами и чёрный сарафан на бретелях.

В последнее время Брежнева активно путешествует. Она посетила Неделю моды в Париже и один из самых известных музыкальных фестивалей в мире Coachella, который проводится в Калифорнии.

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#франция
2-летняя дочь Андреасяна и Моряк появилась на прогулке с сумкой за 200 тыс. рублей
21 мая 2025, 11:40

Лиза Моряк (Фото: Инстаграм* @moryakliza)

Недавно Лиза Моряк во второй раз стала мамой. Она не скупится на семейный контент. Актриса снимает забавные ролики и показывает, что происходит в их с Сариком Андреасяном семье за пределами камер.
Накануне в соцсетях она показала видео со старшей дочерью от режиссера — поклонников удивила одна деталь. Оказалось, что 2-летняя Элизабет отправилась на прогулку с дорогостоящим аксессуаром.

Девочка была одета в черные брюки и в объемный полосатый свитер, а в руках дочь актрисы и режиссера держала сумку Gucci с фирменной канвой. Стоимость изделия на официальном сайте достигает 200 тысяч рублей.

Дочь Лизы Моряк Элизабет (Фото: Инстаграм* @moryakliza)


Ранее Лиза Моряк показала в соцсетях фигуру на пятый день после родов. Мама двух дочерей сняла видео в полный рост и сделала коллаж. Можно заметить, что звезда в восторге. По словам Елизаветы, она уже следит за питанием. Девушка также предпочитает снимать корсет перед приемом пищи.

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Вера Брежнева отправилась за заработком в Канны после потери многомиллионных гонораров в России

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#ребёнок
#деньги
#девочка
#актриса
#режиссёр
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«Что же ты творишь, Ира!»: супермодель Ирина Шейк показала фигуру в микрокупальнике
Супермодель Ирина Шейк снялась в микрокупальнике для Calzedonia
21 мая 2025, 11:39

Ирина Шейк (Фото: Инстаграм* @irinashayk)

Российская супермодель Ирина Шейк снялась в откровенном купальнике для итальянского бренда Calzedonia. Результатом фотосессии она поделилась в своем Instagram*.
Звезда подиумов показала тело в розово-красном, атласном бикини с тонкими завязками на талии. Образ дополнили черные резиновые сапоги и массивные перьевые серьги. Стилисты сделали прическу с эффектом мокрых волос, а визажисты — легкий макияж.

Ирина Шейк (Фото: Инстаграм* @irinashayk)

Поклонники приняли новые снимки с восторгом, отмечая естественную красоту 39-летней манекенщицы.
«Что же ты творишь, Ира!» — поразился один из них.
Ранее сообщалось, что Ирина Шейк надела откровенное платье на премьеру фильма «Досье 137», несмотря на новые требования дресс-кода Каннского кинофестиваля, запрещающие «голые» наряды.

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#фото
#инстаграм
#звёзды
#шоу-бизнес
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43-летняя телеведущая Татьяна Арно впервые стала мамой
21 мая 2025, 11:38

Татьяна Арно (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Татьяна Арно впервые стала мамой. 43-летняя телеведущая родила ещё в апреле, но рассказала о пополнении только сейчас.
«Появился на свет наш любимый сын Иван. Ваня. Иван Денисович. Трудно найти слова, чтобы выразить, что мы чувствуем все эти полтора месяца... Всеобъемлющая любовь. Целая новая вселенная», – отметила журналистка, слова которой приводит StarHit.
Вероятнее всего, ребёнка телезвезда родила от ​главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, с которым ей давно приписывали роман.

Накануне певица Анна Семенович сделала заявление о желании родить ребёнка после 45 лет. Артистка никогда не была замужем и не имеет наследников, однако, вступив в отношения с бизнесменом Денисом Шреером, который сейчас разводится с бывшей женой, экс-солистка «Блестящих» осознала готовность впервые стать мамой.

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#любовь
#отношения
#заявление
#сын
#телевидение
#беременность
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Любовь Успенская рассказала об изменах: «Да, есть грешки подобного рода»
Любовь Успенская заявила, что не смогла бы простить предательство
21 мая 2025, 11:19

Любовь Успенская (Фото: Инстаграм* @uspenskayalubov_official)

Певица Любовь Успенская не обделена вниманием противоположного пола. Звезда признавалась, что ухажеров было довольно много. Однако теперь артистка решила рассказать о предательстве со стороны мужчин.
Со слов Любови, как таковых измен со стороны кавалеров в ее адрес никогда не было.

«Наверное, больше я была склонна к тому, чтобы изменить. Да, есть грешки подобного рода, но это было, простите, очень давно», — откровенничала артистка.

Вместе с тем Успенская подчеркнула, что смогла бы простить измену возлюбленного, но предательство — никогда.

«Мужчины все изменяют, какая бы ты красавица ни была. Дело не в этом. Лично для меня хуже измены может быть только предательство», — добавила певица.

Любовь призналась, что бывший муж как раз предал ее во время покупки недвижимости для звездной жены.

«Он просто переписал квартиру на себя, и все, пришлось из-за этого судиться», — обратила внимание Успенская в беседе с Общественной Службой Новостей.

В настоящее время Любовь больше не хочет вступать в отношения и думать об изменах.

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#отношения
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«Чуть не потеряла семью»: бывшая Егора Крида, вышедшая замуж за египетского олигарха, сделала признание
Бывшая Егора Крида Ксения Дели заявила, что чуть не потеряла семью
21 мая 2025, 11:14

Ксения Дели (фото: Instagram* @xeniadeli)

Несколько лет назад модель Ксения Дели вышла замуж за египетского олигарха Оссама Фати Раба Аль-Шарифа и родила от него дочь и сына.
Недавно девушка начала вести личный блог, в котором рассказывает всю правду о своей жизни. Она призналась, что обеспеченность не сделала её белоручкой, поскольку она продолжает самостоятельно вести быт. Также она недоумевает, как остальные блогеры находят время на ведение соцсетей и уход за семьёй.

«Хотела у вас спросить: где, скажите на милость, блогеры находят время и на рилсы, и на писанину, и вообще на жизнь?! Я вот за пару дней блогерства чуть семью не потеряла. Дочка трижды спросила, сварила ли я ей пельмени, малыш трижды покакал в один и тот же подгузник (шутка, но, как говорится, в каждой шутке…). Короче, где взять это время?! Вы часто мне пишете, просите пост про терапию и не только… Я обязательно поделюсь своей историей. Если это поможет хотя бы одному человеку сделать шаг навстречу себе, значит, все не зря», – написала 35-летняя Дели.
Напомним, что раньше Ксения, сотрудничавшая с брендом нижнего белья Victoria's Secret, не делилась подробностями личной жизни. Лишь незадолго до рождения сына она раскрыла, что находится в положении.

Также стоит отметить, что много лет назад Ксения Дели встречалась с певцом Егором Кридом, однако их отношения продлились недолго. Также девушке приписывали роман с Джастином Бибером, в клипе которого она снялась в 2015 году.

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*деятельность корпорации Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в России
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