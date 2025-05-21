Вера Брежнева отправилась за заработком в Канны после потери многомиллионных гонораров в России

Вера Брежнева (фото: Instagram* @ververa)
На этой неделе во Франции проходит 78-й Каннский кинофестиваль, который посетили звёзды мировой величины. Не осталась в стороне и певица Вера Брежнева, которая приняла участие в фотосессии на Лазурном берегу.
После потери многомиллионных гонораров в России Брежнева соглашается на любую возможность заработать. В этот раз 43-летняя артистка поработала фотомоделью и снялась для нескольких зарубежных брендов.
Бывшая солистка группы «ВИА Гра» предстала в нескольких образах, подобранных стилистами. На ней было лёгкое синее платье, джинсовый трен с джинсами, украшенными бусинами и чёрный сарафан на бретелях.
В последнее время Брежнева активно путешествует. Она посетила Неделю моды в Париже и один из самых известных музыкальных фестивалей в мире Coachella, который проводится в Калифорнии.
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Бывшая солистка группы «ВИА Гра» предстала в нескольких образах, подобранных стилистами. На ней было лёгкое синее платье, джинсовый трен с джинсами, украшенными бусинами и чёрный сарафан на бретелях.
В последнее время Брежнева активно путешествует. Она посетила Неделю моды в Париже и один из самых известных музыкальных фестивалей в мире Coachella, который проводится в Калифорнии.
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*деятельность корпорации Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в России
Анастасия Чинкова