«Я была бы зарыта под ёлкой или в инвалидной коляске»: Анжелика Агурбаш о скандальном разводе с третьим мужем

Анжелика Агурбаш (фото: Instagram* @angelicaagurbash)
В 2012 году певица Анжелика Агурбаш со скандалом развелась с третьим мужем – олигархом и президентом компании «Мортадель» Николаем Агурбашем. Женщина призналась, что в тот период серьёзно переживала за свою жизнь.
Артистка отметила, что решение о разводе пришло к ней после того, как супруг начал поднимать на неё руку.
Однако Николай спустя 13 лет после развода продолжает утверждать, что бывшая супруга наговаривает на него, поскольку они мол даже не ссорились.
Недавно 54-летняя Анжелика удивила поклонников новостью о свадьбе, которая состоится этим летом. Артистка не комментировала личную жизнь, поэтому никто не знал о её новом избраннике.
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«В лучшем случае я бы осталась в инвалидной коляске. А он гладил бы меня по головке: „Бедная девочка, не выдержала испытания славой“. В худшем случае была бы действительно зарыта под любой ёлкой на трёх гектарах земли», – высказалась Агурбаш в эфире программы «Новые русские сенсации».Также Анжелика отказалась подтверждать слухи о том, что Николай по полной вкладывался в развитие её карьеры и исполнение всех прихотей. Ходили слухи, что муж потратил миллионы долларов на жену, однако, по словам Агурбаш, это раздутые домыслы, которые ничего не имеют общего с реальностью.
Однако Николай спустя 13 лет после развода продолжает утверждать, что бывшая супруга наговаривает на него, поскольку они мол даже не ссорились.
«Зачем врать, что я её бил? У нас никогда не было скандалов. Ну, может, один раз, когда по пьянке у неё срыв произошёл. Я не хочу жить с чувством, что я кого-то бил. Бред», – высказался экс-олигарх.Агурбаш назвал свою причину развода с супругой. По его словам, она изначально вышла за него не по любви, а когда полностью воспользовалась им, выстроила свой имидж и достигла высот в карьере, поняла, что нужно идти дальше.
Недавно 54-летняя Анжелика удивила поклонников новостью о свадьбе, которая состоится этим летом. Артистка не комментировала личную жизнь, поэтому никто не знал о её новом избраннике.
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Анастасия Чинкова