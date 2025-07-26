«Лайкну эту крысятину»: Юлия Ахмедова опозорилась при попытке познакомиться с мужчиной

26 июля 2025, 22:52

Юлия Ахмедова в попытке познакомиться с мужчиной в Интернете опозорилась

Юлия Ахмедова (Фото: Instagram* @yakhmedova)

Юмористка Юлия Ахмедова в попытке найти любовь всей своей жизни решила попытать счастье в Интернете. Однако познакомиться с мужчиной в Сети у неё не вышло и она лишь опозорилась. Об этом девушка рассказала в программе «Шоу Воли».





Юмористка рассказала, что однажды её аккаунт заблокировали из-за того, что она якобы использует фотографии знаменитости. Из-за этого Юлия была вынуждена создать верифицированную страницу, подтвердив собственную личность.

«Я там зарегистрировала, и меня забанили, потому что я использую фотографии известного человека. Где-то есть эта крыса, которая на меня нажаловалась! А вдруг я его лайкну, эту крысятину?» — высказалась юмористка.

«Я стала как супер-плохой мужчина писать: давай сразу кофе. И все боятся!» — призналась Ахмедова.