«Лайкну эту крысятину»: Юлия Ахмедова опозорилась при попытке познакомиться с мужчиной
Юлия Ахмедова в попытке познакомиться с мужчиной в Интернете опозорилась
Юмористка Юлия Ахмедова в попытке найти любовь всей своей жизни решила попытать счастье в Интернете. Однако познакомиться с мужчиной в Сети у неё не вышло и она лишь опозорилась. Об этом девушка рассказала в программе «Шоу Воли».
Юмористка рассказала, что однажды её аккаунт заблокировали из-за того, что она якобы использует фотографии знаменитости. Из-за этого Юлия была вынуждена создать верифицированную страницу, подтвердив собственную личность.
«Я там зарегистрировала, и меня забанили, потому что я использую фотографии известного человека. Где-то есть эта крыса, которая на меня нажаловалась! А вдруг я его лайкну, эту крысятину?» — высказалась юмористка.Ахмедова добавила, что все её попытки найти любовь не увенчались успехом, так как свиданий не было, а общение было унылым.
«Я стала как супер-плохой мужчина писать: давай сразу кофе. И все боятся!» — призналась Ахмедова.Юлия подчеркнула, что сейчас её сердце свободно.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.