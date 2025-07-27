Звезда фильма «Джентльмены удачи» Савелий Крамаров умер, так и не исполнив мечту

27 июля 2025, 15:25

Стало известно, чего больше всего боялся Савелий Крамаров

Савелий Крамаров (Фото: кадр из фильма «Джентльмены удачи»)

Савелий Крамаров известен всем своими комедийными ролями в культовых советских комедиях. Однако, несмотря на данное амплуа, Крамаров был очень несчастным человеком. Журнал «Родина» пишет, чего больше всего боялся актёр и с чем он так и не смирился.





Савелий Крамаров всегда мечтал о том, чтобы режиссёры увидели в нём драматический потенциал. Но ему предлагали лишь роли смешных простаков. Следует отметить, что актёр, будучи серьёзным человеком, терпеть не мог, когда его воспринимали как шута.

«Зрители до сих пор смеются над героями моих фильмов, но лично мне самому сейчас не до смеха», — заявил Савелий после эмиграции в США, где надеялся построить новую карьеру.