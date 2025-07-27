«Починю протёкшую кабину»: Продюсер Zivert жёстко прошёлся по Мигелю, оскорбившему певицу

27 июля 2025, 11:20

Продюсер певицы Zivert высказался на оскорбления Мигеля

Сергей Шестепёров (Фото: Instagram* @migelshow)

Сергей Шестепёров, известный под псевдонимом Мигель, оказался в эпицентре скандала из-за своих слов. Накануне танцор оскорбил певицу Zivert, но ответ от продюсера артистки не заставил себя ждать. Богдан Леонович грубо прошёлся по Мигелю в своём блоге.





Волна негодования в адрес Мигеля настигла его после сравнений Zivert с поп-певицей Кайли Миноуг.

«Идите вы все с вашими Зивертами и остальной российской попсой», — написал хореограф в своём блоге, побывав на концерте иностранной артистки.

«Чёрт галимый, ты за метлой следи своей. Видимо никто не пояснял тебе за то, как вести надо себя по жизни, раз позволяешь себе так базарить густо. Как Юлю видишь, так в респекте расплываешься, а ща кабина протекла вдруг? Так я тебе её починю, как поймаю где-то, мышонок», — написал Леонович.