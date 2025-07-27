«Починю протёкшую кабину»: Продюсер Zivert жёстко прошёлся по Мигелю, оскорбившему певицу
Продюсер певицы Zivert высказался на оскорбления Мигеля
Сергей Шестепёров, известный под псевдонимом Мигель, оказался в эпицентре скандала из-за своих слов. Накануне танцор оскорбил певицу Zivert, но ответ от продюсера артистки не заставил себя ждать. Богдан Леонович грубо прошёлся по Мигелю в своём блоге.
Волна негодования в адрес Мигеля настигла его после сравнений Zivert с поп-певицей Кайли Миноуг.
«Идите вы все с вашими Зивертами и остальной российской попсой», — написал хореограф в своём блоге, побывав на концерте иностранной артистки.Публика раскритиковала танцора за высказывания, а продюсер певицы и вовсе пригрозил Мигелю, не стесняясь в выражениях.
«Чёрт галимый, ты за метлой следи своей. Видимо никто не пояснял тебе за то, как вести надо себя по жизни, раз позволяешь себе так базарить густо. Как Юлю видишь, так в респекте расплываешься, а ща кабина протекла вдруг? Так я тебе её починю, как поймаю где-то, мышонок», — написал Леонович.Многие подписчики поддержали резкость продюсера.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.