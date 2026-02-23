Чуть не упавшая Белла Хадид попала в объектив папарацци у легендарного отеля
Супермодель Белла Хадид оказалась в центре внимания фотографов после вечеринки в Лос-Анджелесе. Папарацци засняли момент, когда звезда едва не упала, покидая знаменитый отель Chateau Marmont. Об этом сообщает Daily Mail.
29-летняя модель споткнулась на высоких каблуках по дороге к автомобилю, однако сумела удержать равновесие, опершись на машину, и избежала падения. Кадры быстро разлетелись по таблоидам и соцсетям.
Для вечернего выхода Хадид выбрала эффектный образ: облегающий красный топ с открытыми плечами, синие джинсы и винтажный плетёный кожаный ремень Yves Saint Laurent стоимостью более 700 долларов на ресейл-рынке. Образ дополнили объёмная коричневая замшевая куртка, чёрные туфли с острым носком и солнцезащитные очки с оранжевыми линзами.
Несмотря на неловкий момент, модель быстро взяла себя в руки и продолжила путь, не подав виду, что ситуация могла закончиться падением.
