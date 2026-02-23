Чуть не упавшая Белла Хадид попала в объектив папарацци у легендарного отеля

23 февраля 2026, 21:31

Белла Хадид едва устояла на каблуках после вечеринки в Лос-Анджелесе

Белла Хадид (Фото: Instagram* / @bellahadid)

Супермодель Белла Хадид оказалась в центре внимания фотографов после вечеринки в Лос-Анджелесе. Папарацци засняли момент, когда звезда едва не упала, покидая знаменитый отель Chateau Marmont. Об этом сообщает Daily Mail.