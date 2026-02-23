«Я влюбилась в другого»: Лера Кудрявцева рассекретила связь с женатым мужчиной
Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала о романе с женатым мужчиной
Телеведущая Лера Кудрявцева в эфире программы «Звёзды сошлись» на НТВ рассказала о романе с мужчиной, который сейчас женат и имеет двоих детей.
Кудрявцева не стала называть его имя, однако сообщила, что много лет поддерживает общение с первой любовью. В молодости она ждала его из армии, но затем встретила другого человека и прекратила отношения.
«Я влюбилась в другого, а этому продолжала писать. Человек в армии, как могу сделать ему плохо? Когда он приехал, у нас с ним состоялся разговор... Буквально недавно написал: «Ты — единственная любовь в моей жизни», — призналась Лера.Телеведущая состоит в браке с хоккеистом Игорем Макаровым с 2013 года. В 2018 году у пары родилась дочь Мария. Ранее Кудрявцева рассказывала в соцсетях о проблемах супруга с алкоголем и подчеркивала, что поддерживает его.