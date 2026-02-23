«Я влюбилась в другого»: Лера Кудрявцева рассекретила связь с женатым мужчиной

23 февраля 2026, 18:39

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала о романе с женатым мужчиной

Лера Кудрявцева (Фото: Telegram @lerakudryavtseva)

Телеведущая Лера Кудрявцева в эфире программы «Звёзды сошлись» на НТВ рассказала о романе с мужчиной, который сейчас женат и имеет двоих детей.





Кудрявцева не стала называть его имя, однако сообщила, что много лет поддерживает общение с первой любовью. В молодости она ждала его из армии, но затем встретила другого человека и прекратила отношения.

«Я влюбилась в другого, а этому продолжала писать. Человек в армии, как могу сделать ему плохо? Когда он приехал, у нас с ним состоялся разговор... Буквально недавно написал: «Ты — единственная любовь в моей жизни», — призналась Лера.