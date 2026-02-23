Достижения.рф

Ваня Дмитриенко опроверг информацию о гонорарах в почти 1 млрд рублей

Ваня Дмитриенко высмеял слухи о заработке в 924 млн рублей
Ваня Дмитриенко (Фото: Instagram* / @dmitrienko_vanya)

Певец Ваня Дмитриенко прокомментировал в шоу «Вписка» распространившиеся в сети слухи о якобы заработанных им 924 миллионах рублей за концертную деятельность.



Артист подчеркнул, что не понимает, откуда появилась подобная информация, и назвал её сильно преувеличенной.

В интервью шоу «Вписка» музыкант предположил, что подобные публикации могли быть направлены на провокацию негативной реакции аудитории. По его словам, сообщения о многомиллионных доходах вызывают у людей чувство несправедливости и становятся поводом для хейта в адрес артистов.

Дмитриенко отметил, что данные о 33 концертах и гонораре в 30 миллионов рублей за выступление выглядят нереалистично. Более того, певец уточнил, что концертов в действительности было больше, однако озвученные суммы не соответствуют действительности.

Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0