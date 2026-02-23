Ваня Дмитриенко опроверг информацию о гонорарах в почти 1 млрд рублей

23 февраля 2026, 21:00

Ваня Дмитриенко высмеял слухи о заработке в 924 млн рублей

Ваня Дмитриенко (Фото: Instagram* / @dmitrienko_vanya)

Певец Ваня Дмитриенко прокомментировал в шоу «Вписка» распространившиеся в сети слухи о якобы заработанных им 924 миллионах рублей за концертную деятельность.