Ваня Дмитриенко опроверг информацию о гонорарах в почти 1 млрд рублей
Певец Ваня Дмитриенко прокомментировал в шоу «Вписка» распространившиеся в сети слухи о якобы заработанных им 924 миллионах рублей за концертную деятельность.
Артист подчеркнул, что не понимает, откуда появилась подобная информация, и назвал её сильно преувеличенной.
В интервью шоу «Вписка» музыкант предположил, что подобные публикации могли быть направлены на провокацию негативной реакции аудитории. По его словам, сообщения о многомиллионных доходах вызывают у людей чувство несправедливости и становятся поводом для хейта в адрес артистов.
Дмитриенко отметил, что данные о 33 концертах и гонораре в 30 миллионов рублей за выступление выглядят нереалистично. Более того, певец уточнил, что концертов в действительности было больше, однако озвученные суммы не соответствуют действительности.
